Tillerson varuje Trumpa: Lhaní ohrožuje demokracii

17. 5. 2018

American democracy is threatened by a “growing crisis in ethics and integrity,” says Rex Tillerson, who worked for Trump until Trump fired him... https://t.co/tXKadR16oa pic.twitter.com/NlaYm1ylIP — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 16, 2018

Rex Tillerson, kterého nedávno Donald Trump vyhodil z funkce amerického ministra zahraničí, ve středu varoval, že americkou demokracii ohrožuje "rostoucí krize etiky a integrity"."Pokud naši vedoucí politikové usilují o skrývání pravdy, anebo jestli my jako lidi začneme přijímat alternativní realitu, která už není založena na faktech, pak jsme se jako američtí občané ocitli na cestě k opuštění své svobody." I malé lži jsou nebezpečné, zdůraznil Tillerson."Když my jako národ, svobodný národ, ochabneme ve věci pravdy i v tom, co se zdá být těmi nejtriviálnějšími věcmi, ochabneme ve věci Ameriky.""Jestliže my jako Američané se nepostavíme proti krizi etiky a integrity v naší společnosti a mezi našimi vedoucími představiteli ve veřejném i v soukromém sektoru - a bohužel občas dokonce i v neziskovém sektoru - pak americká demokracie, jak ji známe, vstupuje do let svého soumraku."