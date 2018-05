Britská vláda zabránila vstupu do země více než 1600 specialistům na IT

16. 5. 2018 / Jan Čulík

1,600 IT workers and engineers denied UK visas https://t.co/bDDEmlMw5R — BBC News (UK) (@BBCNews) May 16, 2018

Ve svém hysterickém "boji proti imigrantům" zabránila britská vláda vstupu do země od prosince 2017 do března 2018 více než 1600 vysoce kvalifikovaným odborníkům na IT ze zahraničí, jimž britské firmy nabídly pracovní příležitosti. Kritikové poukazují na to, že tato politická strategie ohrožuje technologickou budoucnost Británie, vláda tvrdí, že firmy musejí hledat své zaměstnance mezi domácím obyvatelstvem.Stejně je postiženo britské zdravotnictví, kde britská vláda odpírá vstup do země už najatým odborným lékařům ze zahraničí.Ve vládnoucí Konzervativní straně v Británii převládly ideologické tendence, které vážně poškozují ekonomickou situaci Británie. Britská vláda tvrdošíjně prosazuje tvrdý brexit, který bude pro britskou ekonomiku katastrofou.Je to velmi zajímavá situace, protože konzervativní strany v Evropě vždycky dosud byly na straně rozvoje ekonomiky a podporovaly hospodářství a podnikatelství. Britská Konzervativní strana tuto politiku opustila a plně se oddala ultrapravicové, nepromyšlené ideologii jakési zvláštní nostalgie po izolovaném zlatém věku bývalého britského impéria, které ovšem nelze znovu vytvořit.