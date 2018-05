Jako novinářka nepřestávám být zděšená a znechucená zpravodajstvím tištěné verze deníku New York Times o dění v Palestině. Zde je včerejší otvírák NYT s titulkem Izraelci přemítají: Doufám alespoň, že každá kulka byla oprávněná – prostor je dán Izraelcům, tedy okupující populaci, a nikoliv okupovaným, tedy těm, na které se cílí.

As a journalist, I can't stop being dismayed and disgusted by the NYT's print coverage of Palestine. Here on yesterday's front page, space is given to Israelis - the occupying population and not the occupied, not the targeted Palestinians. pic.twitter.com/etM7nohvum