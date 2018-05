Írán a Izrael nemají zájem jít v této chvíli do vzájemné války

11. 5. 2018











Írán nyní potřebuje absorbovat škody, které mu činí izraelské letectvo, píše Martin Chulov. Íránští předáci investovali mnoho životů a velké množství peněz do vytvoření své přítomnosti v troskách Sýrie. Z chaosu pro ně vznikla bezprecedentní možnost zkonsolidovat svou vojenskou přítomnost na prahu Izraele.



O přímou konfrontaci s izraelským státem usilují někteří nejvlivnější vojenští velitelé v Íránu, především generálmajor Qassem Suleimani, jehož jednotky obviňují izraelští činitelé z toho, že vypálily časně ráno ve čtvrtek dvacet raket směrem ke Golanským výšinám.

Usuzuje se, že čtvrteční íránský útok byl odplatou za izraelský letecký úder na syrskou základnu nedaleko Homsu, k němuž došlo minulý měsíc, při němž zahynulo až osm Íránců a byl údajně zničen protiletecký systém. Předtím vyslali Íránci do Izraele bezpilotní letadlo a izraelské nálety vážně poškodily jak syrskou protileteckou obranu, tak základny, kde se nacházejí Íránci.Tato válka se konsolidovala v rytmu úderu a protiúderu. Izraelci se snaží Írán vyprovokovat, aby použil svou nejmocnější zbraň, Hezbollah. Je důležité, že se to neděje.Hezbollah, vojensko-politický blok, je v Sýrii omezen a nechce bojovat proti Izraeli z Libanonu, je si vědom rizika, jaké by to činilo libanonskému státu a své vlastní organizaci, která se teď těší velkému úspěchu ve volbách minulý týden.Izraelští činitelé jsou přesvědčeni, že Írán záměrně nepřesunuje na libanonské území svou nejdůležitější činnost v Sýrii: vytváření naváděcího systému pro rakety, který by podle vysokých íránských činitelů dokázal navést neřízenou raketu do Izraele do vzdálenosti 10 čtverečních metrů od jejího cíle.Obě strany konfliktu si jsou dobře vědomy vzájemných omezení.Írán ví, že Izrael je nervózní v důsledku jeho přítomnosti v Sýrii. Avšak má strategickou trpělivost přijímat izraelské zásahy bez odvety.Izrael ví, že i když íránský raketový útok byl bezprecedentní, téměř určitě to byla odplata, nikoliv první útok v otevřené válce, kterou ani jedna strana zatím nechce.Válku by v přítomnosti mohl vyvolat nikoliv záměrně útočný akt, ale chybná kalkulace.Podrobnosti v angličtině ZDE