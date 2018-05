Trump provedl radikální a nebezpečnou změnu světového pořádku

9. 5. 2018

Donald Trump goes for global regime change https://t.co/YyGTNvf12z — Financial Times (@FT) May 8, 2018







Pamatujte na den 8. května. Historie o něm bude možná mluvit jako o dni, kdy Spojené státy opustily svou víru ve spojence, píše v deníku Financial Times Edward Luce. Odchod Donalda Trumpa z dohody o Íránu znamená, že tu mezinárodní dohodu porušil Washington a nikoliv Teherán. Poprvé po mnoha desetiletích jednají Spojené státy bez jediného evropského spojence. Trump zcela bez problémů izoloval Ameriku od západního světa.



První obětí tohoto Trumpova rozhodnutí je jakékoliv zdání globálního pořádku. Spojené státy se nyní octly v osamělé skupině s Izraelem a se Saúdskou Arábií na jedné straně toxického porušení mezinárodní dohody.

Na druhé straně jsou Čína, Rusko, Evropa a Írán. K tomu seznamu můžeme téměř jistě přidat Japonsko, Indii, Austrálii a Kanadu. Je obtížné nevidět, že se tato propast zvětší. Trump neposlouchal jednohlasné prosby nejbližších amerických spojenců. Emmanuel Macron a Angela Merkel kvůli tomu dokonce v posledních čtrnácti dnech cestovali do Washingtonu. Nedosáhli ničeho.

Na druhé straně jsou Čína, Rusko, Evropa a Írán. K tomu seznamu můžeme téměř jistě přidat Japonsko, Indii, Austrálii a Kanadu. Je obtížné nevidět, že se tato propast zvětší. Trump neposlouchal jednohlasné prosby nejbližších amerických spojenců. Emmanuel Macron a Angela Merkel kvůli tomu dokonce v posledních čtrnácti dnech cestovali do Washingtonu. Nedosáhli ničeho.



Britský ministr zahraničí Boris Johnson varoval, že svět nemá namísto jaderné dohody s Íránem žádný alternativní plán. Trump dal čelným spojencům Ameriky v NATO volbu: postavit se za dohodu, kterou vyjednali a kterou Írán plní, anebo podpořit válečnou strategii podle hesla "Amerika na prvním místě", na niž nemají žádný vliv. První volba vyvolá americké sankce proti evropským bankám a energetickým společnostem, které budou dál obchodovat s Íránem. Druhá alternativa znamená vzdát se soudnosti a riskovat konflikt na Blízkém východě, který by zranil Evropu daleko více než Ameriku.



Znamenalo by to také přijmout Trumpovu alternativní realitu. Trump řekl v úterý, že dohoda o jaderných zbraních z roku 2015 přivedla Írán "těsně na pokraj" výroby jaderných zbraní. Ve skutečnosti byl v té době Írán schopen vyrobit jadernou zbraň do čtvrt roku. Dohoda to zastavila. Trump nyní umožnil Íránu kdykoliv svůj jaderný program znovu zahájit. Trump také tvrdil, že dohoda z roku 2015 podpořila závod v jaderném zbrojení na Blízkém východě. Nic takového se nedělo. Ten jaderný závod zřejmě bude zahájen teď.



Jestliže se Merkelové, Mayové a Macronovi podaří najít cestu jak dohodu s Íránem udržet, Írán ji zřejmě bude dál dodržovat. To povede k prohloubení rozkolu na Západě. Washington uvalí sankce na evropské podniky. Evropa bude muset zavést odvetné sankce proti Americe. Rusko, Čína a ostatní budou s Íránem obchodovat dál. I tyto státy zavedou odvetné sankce proti USA.



Taková odplata se nebude dít v izolaci. Dopad na Trupovo jednání o obchodu s Čínou a naděje, že Čína přiměje KLDR, aby se vzdala vývoje jaderných zbraní, bude radikálně nejistý. Asie, stejně jako Evropa a Blízký východ, pohlíží na Trumpovo chování s rostoucí úzkostí. Je nejasné, jak Trumpova riskantní politika ohledně Íránu může vést k jakékoliv dohodě s Kimem.



V úterý vlastně skoro vyhlásil Donald Trump válku Íránu. To bude mít obrovské dopady. Kolaterální škody postavení Spojených států ve světě budou ještě horší.









