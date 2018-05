Trump zdůvodnil zrušení jaderné dohody o Íránu lžemi

9. 5. 2018

CNN’s Amanpour: “I would describe pulling out of this deal [nuke deal] as possibly the greatest deliberate act of self-harm and self-sabotage in geo-strategic politics in the modern era.” @camanpour — Mohsen Milani (@milanimohsen) May 8, 2018

Joe Biden: "President Trump’s decision will do the opposite of what he says he intends. It will free up Iran’s path to a nuclear weapon...and it puts us at odds with our closest European allies." — alex thomson (@alextomo) May 8, 2018

Matt Frei, Channel Four News, ZDE , od minuty 0.34:Christiane Amanpour, CNN: "Charakterizovala bych zrušení této dohody s Íránem jako možná největší záměrné sebepoškození a sebesabotáž v geostrategické politice v moderní éře."Joe Biden: "Rozhodnutí prezidenta Trumpa povede k opaku toho, co zamýšlí. Uvolní Íránu cestu k jaderné zbrani - a dostáváme se do konfliktu s našimi nejbližšími evropskými spojenci."









Madeleine Albrightová: "Vzala jsem si dneska tenhle špendlík, protože jsou narozeniny Harryho Trumana. Byl to můj první americký prezident a rozuměl tomu, že Amerika je silnější, když spolupracuje s našimi spojenci a partnery. Ignorovat toto poučení je nebezpečné."



I wore this pin today because it’s Harry Truman’s birthday. He was my first U.S. president, and he understood that America was stronger when it worked with our allies and partners. We ignore that lesson at our peril. pic.twitter.com/7hgBfsSWpc — Madeleine Albright (@madeleine) May 8, 2018