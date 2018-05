Emoční podstata lidské osobnosti je ve společenských vztazích rozhodující

10. 5. 2018

Potěšily mne články na BL zabývajícími se emocemi

například tento, píše čtenář Daniel Redlich. Protože naši schopnost porozumět a vyznat se ve vlastní osobní emocionalitě považuji za jeden z kořenů řady společenských problémů. V naší civilizaci, kdy jsme zásadně upřednostnili racionální inteligenci, je emoční vzdělání a rozvoj emoční inteligence ponechán na okraji společenského zájmu. . Protože naši schopnost porozumět a vyznat se ve vlastní osobní emocionalitě považuji za jeden z kořenů řady společenských problémů. V naší civilizaci, kdy jsme zásadně upřednostnili racionální inteligenci, je emoční vzdělání a rozvoj emoční inteligence ponechán na okraji společenského zájmu.

Jedním z důsledků je, že se v "hospodě" sejde pět chlapů a za chvíli se pohádají při řešení banálního problému, protože racionální stránku vnímá každý z nich vlivem emočních filtrů a z toho plynoucího zkreslení zcela odlišně. Jak obtížná musí být domluva třeba několika stovek poslanců, natožpak jejich voličů, je nabíledni.

Čím dál více jsem přesvědčen, že emoční stránka našich osobností ovlivňuje naše životy daleko více, než obvykle připouštíme a dovolil bych si to dokladovat i tím, jak se v poslední době stále více hovoří o vztahu emocí a nemocí, byť je i v této oblasti obtížné říci, kudy přesně ta hranice vede.

Myslím, že dobrým vykročením by byly fundované, čtivé články objasňující, jak je naše jednání, rozhodování a vlastně celý život řízen prolínáním racionality a emocí - a hlavně, co se s tím dá dělat, i když to je pro jednotlivce i společnost běh na velmi dlouhou trať.