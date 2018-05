V posledních 48 hodinách se [oddíly íránských Revolučních gard pro zahraniční operace] Kuds musely vyrovnat s omezenějším rozpočtem na rok 2018 a Putinovým odmítnutím záchrany před izraelským útokem. Noční události jsou ominózním předkrmem toho, co přijde, ale Írán může v Sýrii mnoho ztratit. [Velitel jednotek Kuds generál] Sulejmání to ví, napsal Michael Weiss.

In the last 48 hours the Quds Force has had to reckon with a more restricted budget for 2018 and Putin’s refusal to save them from Israeli attack. Tonight’s event are an ominous foretaste of things to come, but Iran has a lot to lose in Syria. Soleimani knows it.