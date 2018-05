Izrael "připravuje pozemní nájezd do Sýrie"

Kontakty v Kunejtře hned u hraničního plotu mi tvrdí, že vidí masivní pohyb izraelských tanků na okupovaných Golanských výšinách a nepřetržité přelety izraelských bezpilotních prostředků, píše Elizabeth Tsurkovová.

Contacts in Quneitra right along the border fence are telling me that they're seeing massive movement of Israeli tanks on the occupied Golan and non-stop overflights of Israeli drones.

Pozn. JČ: Channel Four News vysílaly ve čtvrtek po 20. hodině živý vstup reportérky Lindsay Hilsum z Golanských výšin, z místa pouhé 2 kilometry od syrské hranice. Reportáž obsahovala záběry přivážených izraelských tanků na trailerech (záběr asi deseti), nehovořila však o připravované invazi.

Předchozí tweet Lindsay Hilsum: "Izrael tvrdí, že to začaly íránské jednotky, Sýrie tvrdí, že začal Izrael, Írán nesdělil nic."

Reportérka poukázala na to, že Izrael zasahoval proti íránským jednotkám v Sýrii v posledních týdnech a měsících opakovaně a Írán proti tomu nereagoval, možná proto, aby neohrozil dohodu o zákazu íránských jaderných zbraní se Západem, kterou Trump nyní za Ameriku zrušil. Nyní zasáhl Írán raketami poprvé proti izraelské armádě. Čtyři rakety doletěly až na Golanské výšiny a tam je neutralizovala izraelská protiraketová obrana. Ostatní íránské rakety spadly ještě na syrské území.

Tonight @Channel4News I’ll be live from the occupied Golan Heights, where some residents hid in shelters last night after an exchange of missile fire over the Syrian border. Israel says Iranian forces started it. Syria says Israel fired first. Iran says nothing.