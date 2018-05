Írán "má stále v Sýrii rakety schopné zasáhnout Izrael"

11. 5. 2018

Írán má stále v Sýrii rakety dlouhého doletu schopné zasáhnout Izrael, prohlásil vysoce postavený představitel izraelského vojenského letectva. Je tomu tak navzdory faktu, že "všechny cíle, na něž jsme chtěli udeřit, byly zasaženy a zničeny", píše Anna Ahronheimová.

Izraelské letectvo provedlo nejrozsáhlejší operaci v Sýrii od roku 1974 a zasáhlo zde přes 50 íránských cílů po baráži raket odpálených na židovský stát.

Podle zdrojů v izraelském vojenském letectvu byly zasaženy desítky postavení a cílů náležících íránským jednotkám Kuds v Sýrii - včetně odpalovacího zařízení použitého k odpálení raket proti Golanským výšinám.

Při izraelském odvetném úderu syrský režim odpálil desítky protiletadlových raket ze systémů SA-2, SA-17, SA-22 a SA-5. Žádný z izraelských letounů nebyl zasažen a všechny se vrátily bezpečně na základny.

"Existuje íránská motivace přisunout do Sýrie pokročilé systémy protivzdušné obrany a postaráme se o ni," prohlásil zdroj v izraelských leteckých silách.

Rusko bylo předem informováno, ale neobdrželo detaily ohledně lokací a cílů. Informovány byly i Spojené státy.

Izrael se údajně připravoval na přímý útok íránských Revolučních gard od poloviny dubna, v reakci na předchozí izraelský nálet v Sýrii.

Vzhledem k rostoucí hrozbě íránského útoku vystupňovaly izraelské ozbrojené síly svou připravenost a povolaly záložníky vybraných specializací. Někteří z nich se údajně podíleli na čtvrteční operaci.

"Děláme na dalším stádiu," prohlásil anonymní letecký důstojník. Dodal, že "i když nevíme, co bude dál, připravujeme se na všechny scénáře ohledně Íránu v Sýrii, stejně jako Hizballáhu s Libanonu a samozřejmě na to, co se děje na jihu."

Celý text v angličtině: ZDE