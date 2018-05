Co znamená spoléhání na lokální partnery pro americkou strategii?

9. 5. 2018

Jak vypadá v praxi národně bezpečnostní strategie vedená heslem "America first"?, ptají se v časopise Foreign Affairs Frances Z. Brownová a Mara Karlinová. Bílý dům předložil náznak v dubnu, když se rozšířila zpráva, že poradce pro národní bezpečnost John Bolton požádal arabské státy, včetně Egypta a patrně Saúdské Arábie, aby poskytly pozemní síly k nahrazení amerických vojáků v Sýrii. (Přišlo to pouze několik týdnů poté, co Donald Trump oznámil přání "přivést naše vojáky domů".) Ačkoliv detaily chybějí, zdá se, že nová Boltonova iniciativa odráží širší zásadu Trumpovy administrativy: Místo aby Spojené státy riskovaly životy svých vojáků, budou kvůli dosažení svých národně bezpečnostních cílů spolupracovat s místními jednotkami.

Celý text: ZDE