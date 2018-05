4. 5. 2018

Sergej a Julia Skripalovi byli otráveni dávkou až 100 miligramů novičoku, konstatovala Organizace pro zákaz chemických zbraní. Šlo o množství tekutiny, které by zaplnilo asi půl hrnku. Z toho množství vyplývá, že novičok byl vyroben pro vojenské, nikoliv vědecké účely. konstatoval Ahmet Uzumci, šéf organizace. Uzumcu sdělil listu New York Times, že novičok mohl být použit jako tekutina nebo jako aerosol.Dodal, že novičok není ovlivněn počasím, tedy deštěm. Proto bylo možno ho identifikovat po delší době.Rusko vehementně popírá, že by spáchalo tento atentát.Karel Pierce, britská zástupkyně u OSN, tam v dubnu konstatovala, že "není žádné realistické alternativní vysvětlení, než že za to, co se stalo v Salisbury, nese odpovědnost ruský stát. O Rusku je dokázáno, že na území Spojeného království páchá státem organizované atentáty".Článek původně obsahoval chybu z anglického zdroje: 100 gramů. Zdroj i my jsme chybu opravili: správný údaj je 100 miligramů.