V anglických komunálních volbách labouristé neprorazili

4. 5. 2018

Navzdory očekávání se Labouristické straně nepodařilo zaznamenat ve čtvrtečních komunálních volbách v Anglii výraznější úspěchy. Zaznamenala určité úspěchy v některých anglických komunálních úřadech, ale nepodařilo se jí ovládnout četné komunální úřady v Londýně, jak doufala. Mimo Londýn zaznamenali konzervativci vzrůst podpory o 1 procento, labouristé zaznamenali vzrůst podpory v Londýně. Liberální demokraté zaznamenali vzrůst podpory v londýnských čtvrtích, jejichž obyvatelé jsou proti brexitu, určité množství nových radních získala i malá Strana zelených.Čtvrteční komunální volby v Anglii byly první hlavní zkouškou názorů voličů od všeobecných voleb loni v červnu a vyplynulo z nich, že podpora labouristů i konzervativců zůstává nezměněna. To zřejmě posílí postavení Theresy Mayové, protože kdyby bývala prohrála v těchto komunálních volbách, vznikl by na ni v její straně tlak, aby odstoupila. To se nestalo.Podrobnosti v angličtině ZDE