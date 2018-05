"Ať si Západ strčí svůj technologický pokrok do prdele!" Jak ruská média systematicky konstruují obraz rozloženého Západu

5. 5. 2018







Řada západních komentátorů se zájmem poukázala na tento už starší klip citací z ruské televize, která systematicky vykresluje obraz zdegenerovaného a rozloženého Západu, kde lidé nemají co jíst, denodenně jsou obětí teroristických útoků a vzdali se všech tradičních hodnot.



Je alarmující, že lžím, prezentovaném v tomto klipu, velká část české veřejnosti zjevně věří a považuje je za pravdu. Je to jen shoda okolností, blízkost mentality některých Čechů mentalitě ruské státní propagandy, anebo docela zásadní dopad dlouhodobé ruské propagandy?



Každý, kdo žije na Západě, ví, že ruská média prezentují nesmysly. Vědí to ale Češi?



Posuďte sami (JČ):





- "Uprchlíci v Německu znásilňují nezletilé děti."

- "Německé úřady zásadně nestíhají trestné činy, páchané uprchlíky."

- "Neexistují žádné evropské hodnoty."

- "Evropská unie se rozkládá."

- "Před katastrofou ve Smolensku dávali opilci, pijící pivo, rozkazy posádce letadla."

- "Německé úřady odebraly 38 500 dětí jejich rodinám a daly je do péče homosexuálů."

- "V USA, v Kanadě, v EU se každodenně pálí srdce homosexuálů."

- "Pět Rumunů, kteří ukradli 900 metrů telefonního kabelu, bylo odsouzeno na rok do vězení."

- "Norsko a Finsko dál kradou naše děti. 129 dětí za méně než tři roky. Podle finských zákonů mohou být děti rodinám odebrány, aniž by byla rodina informována."

- "Ve Stockholmu zatkla policistka muže za to, že podle jejího názoru měl příliš vyvinuté svaly."

- "Na Západě se prodává konfekce s nacistickými symboly."

. "Francie je postižena hladem a chudobou."

- "V Německu je módní být neonacistou."

- "Celá Evropa se chová jako v době Křišťálové noci r. 1938."

- "Výroční pochody litevské jednotky SS."

- "Evropa je terčem obrovského množství teroristických útoků."

- "Historická role Evropy skončila, když se sjednotila pod nacistickou vlajkou, a když ji ruská bota kopla do zubů."

- "Evropa nemá morální hodnoty. V Dánsku usmrtil rozhlasový moderátor během vysílání brutálně králíka."

- "V Evropské unii mají obrovský vliv pedofilové."

- "Evropa legalizovala incest."



Hlavní ruské televizní okruhy se každý den v průměru sedmnáckrát zmiňují záporně o Evropské unii a vykreslují ji jako nepřítele ruského lidu.



- "Rusko nebude na kolenou! To oni k nám polezou po kolenou a budou nás prosit o naše nové technologie, o náš nový vesmírný program. Nastane doba, kdy právě my budeme krmit Evropu a Ameriku."

- "Tohle je pohřeb Evropské unie! Je to její rekviem! Je to rekviem pro tradiční hodnoty v Evropě. "

- "Tohle je konec Evropy! Je prohnilá!"

- "Neměli jsme Rakousko osvobozovat!"

- "Máme plné zuby EU a NATO. Ať si strčí svůj technologický pokrok do prdele!"





