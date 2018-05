Je Milan Mašek obětí strachu a nenávisti, nespravedlivého systému, nebo obojího?

Kromě klimatické změny tu máme zvětšující se sociální nerovnost. Demokracie by se měla především přenést do dalších sfér života,hlavně do výroby. Ve společnosti by se neměla prosazovat dominantní logika na soukromý zisk. Ale brát v potaz a potřeby a přání širší vrstvy společnosti. K čemu je možnost demokraticky ve volbách hlasovat, když ta končí před vchodem do firmy či továrny. Liberální demokracie by se měla stát více participativní. Příklady dobrého fungování ekonomické demokracie(družstevnictví), participativní rozpočty,dostupné nájemní bydlení najdeme v zahraniční dost. Proč o tom čtenáře nebo posluchače více neinformovat ?





Všechny nejpalčivější problémy, které trápí českou společnost, vyjmenovávat nebudu. Byly zde už zmíněny. Nemá cenu je opakovat. Některé opomíjené problémy někdo jiný příště popíše. Rád bych pouze doplnil, že tu máme velkou skupinu pracujících, zejména dělníků, prodavaček, ale i jiných profesí, kteří mají oprávněně obavy, že nebudou fyzicky a psychicky schopni vydržet pracovat ve svých současných oborech do na 65let stanoveného důchodu, pokud se jich zrovna nedotkne digitalizace a robotizace práce. (...)





Je fajn,že poslední sjezd ČMKOS přijal nový program na další čtyři roky. Mezi hlavními body je samozřejmě již zmiňované zkracování pracovní doby, vyjednávání důstojné úrovně mezd, ale také celoživotní vzdělávání nebo spravedlivé nastavení daní.