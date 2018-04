Nečinnost Policie ČR je už nebezpečná

Pokud někdo vyzývá k likvidaci redatorky nebo redaktora Respektu, už to nepřecházíme, ale předáváme policii. Nedávno jsme to učinili a policie to vyřešila odložením, protože prý máme akceptovat veřejnou kritiku. Hrozba zastřelením je tedy kritika? Hm. https://t.co/KH9I3CSh3Q