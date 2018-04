"Levice" Syřany kolektivně odepsala, ale požaduje podporu extrémistů z SDF/PKK

Zatímco americká "levice" Syřany kolektivně odepsala, výzva podepsaná jejich čelnými představiteli včetně Noama Chomského požaduje pokračování americké vojenské podpory pro kurdskou organizací PKK ovládané jednotky SDF. Tito lidé srovnávají útok na kurdskou enklávu Afrin (cca tříměsíční operace syrské opozice a turecké armády v ruské vlivové zóně, řádově stovky zabitých, z toho zlomek civilistů) se zločiny Asadova režimu.

Signatories including “leftist” Noam Chomsky decry the “lack of response from the US,” call for “continue[ed] military support for the SDF,” and compare the attack on Afrin to the crimes of the Assad regime. Pathetic and hypocritical—so much for so-called anti-imperialism. https://t.co/3dYR7Z7Mh3