26. 4. 2018





"Bohatí lidé budou schopni se adaptovat, ale obyvatelstvo světa se vydá do těch regionů planety, jako je severní Evropa, které budou dočasně ušetřeny extremních dopadů globálního oteplování. A jak budou tyto regiony reagovat? Vidíme to už teď. Migrantům se zabrání v příchodu. Necháme je, aby se utopili."



Mayer Hillman, šestaosmdesátiletý vědec argumentuje, že pokud bychom si konečně uvědomili, že lidstvo a jeho existence končí, mohlo by to paradoxně vést k jeho záchraně



"Jsme odsouzeni k zániku," konstatuje Mayer Hillman. "Výsledek je smrt a jeto konec většiny života na této planetě, protože jsme tolik závislí na pálení fosilních paliv. Neexistuje žádný způsob jak zastavit proces, v jehož důsledku tají polární ledové čepice. A skoro nikdo není ochoten to říct veřejně."



Hillman je šestaosmdesátiletý britský vědec, který už 60 let varuje na základě svého výzkumu, založeného na tvrdých faktech, před nebezpečím setrvávání u konvenční moudrosti. V roce 1972 Hillman kritizoval výstavbu nákupních středisek mimo města, trvalo dalších 20 let, než britská vláda zastavila jejich šíření. V roce 1980 Hillman doporučil zastavit rušení vedlejších železničních tratí - teprve v současnosti se některé tyto zrušené tratě znovu otevírají. V roce 1984 Hillman doporučil, aby měly domy energetický rating - britská vláda to zavedla zákonem až v roce 2007. A více než před čtyřiceti lety ostře zkritizoval posedlost společnosti hospodářským růstem. Jeho nejznámější výzkum ostře kritizuje převahu automobilů nad ostatními způsoby dopravy.Hillman je nejvíce znám svou prací o bezpečnosti silnic. Jako první si povšiml, jak škodlivý dopad má automobil na svobodu a bezpečnost lidí, kteří automobil nevlastní. Některá jeho doporučení jsou dnes běžně praktikována - jako třeba rychlostní limit 30 km/h, avšak společnost nevyřešila skutečnost, že automobil naprosto zlikvidoval svobodu dětí.V roce 1971 chodilo 80 procent britských dětí ve věku sedmi a osmi let do školy samo pěšky - dnes je nemyslitelné, že by dítě jelo do školy bez doprovodu dospělého. Hillman poukázal na to, že jsme odstranili děti od nebezpečí, nikoliv nebezpečí od dětí - a naplnili jsme ulice automobily, znečišťujícími ovzduší. Hillman vypočítal, že vození dětí do školy v roce 1990 vyžadovalo 900 milionů hodin dospělých a stálo to ekonomiku 20 miliard liber ročně. Dnes je to ještě daleko víc.Vzhledem k tomu, že dnešní společnost vůbec nepochopila škodlivost automobilů, dospěl k názoru, že lidstvo nedokáže porozumět ani globálnímu oteplování. Data jsou jasná: podnebí se ohřívá exponenciálně. Mezivládní panel OSN pro globální oteplování předpovídá, že nynější kurs světa povede k oteplení Zeměkoule do roku 2100 o 3 stupně Celsia. Vědci nedokáží předpovědět plný dopad takových jevů, jako uvolnění obrovského množství metanu z tajícího permafrostu.Globální emise r. 2016 byly statické, avšak koncentrace CO2 v atmosféře přesáhla hladinu 400 částic na milion, což je nejvyšší koncentrace za poslední nejméně tři miliony let (kdy byla moře o 20 metrů vyšší než dnes). Koncentrace CO2 se může snížit jedině, pokud přestaneme vypouštět jakýkoliv kysličník uhličitý. "I kdybychom s tím začali dnes, už nás nic nezachrání, protože jsme už minuli bod, odkud není návratu."Svět by musel globálně přejít k nulovým emisím CO2 ve všech oblastech - v zemědělství, v letectví, v loďařství, při vytápění domovů - a také snížit počet obyvatel na této planetě. Bez kolapsu civilizace se to nedá provést. "Dovedete si představit, že většina lidí přestane létat? Že většina obyvatelstva se stane vegany? Že většina lidí bude souhlasit s omezením velikosti své rodiny?"Jak to dopadne?"Bohatí lidé budou schopni se adaptovat, ale obyvatelstvo světa se vydá do těch regionů planety, jako je severní Evropa, které budou dočasně ušetřeny extremních dopadů globálního oteplování. A jak budou tyto regiony reagovat? Vidíme to už teď. Migrantům se zabrání v příchodu. Necháme je, aby se utopili."Hillman obviňuje předáky světa - od náboženských představitelů až po vědce a politiky - že odmítají poctivě říci lidstvu, že musíme okamžitě přejít k nulovým emisím uhlíku. "Společnost pro to prostě není organizována."Lidstvo by si mělo uvědomit, že je odsouzeno k zániku. Jen to mu může pomoci, jako člověku, který si uvědomí, že je smrtelně nemocen. Takoví lidé začnou intenzivně usilovat o to prodloužit si život.Dokáže civilizace přežít do konce jednadvacátého století? Hillman se obává, že to bude dlouho trvat, než si lidstvo uvědomí, že směřuje ke katastrofě. "Překážkou je kapitalismus. Dovedete si představit zrušení globálního leteckého průmyslu, když se po celém světě nyní staví stovky nových runvejí? Je tomu, jako bychom úmyslně chtěli jednat proti přírodě. Děláme přesný opak toho, co bychom měli dělat, všichni mlčí a všem je to jedno."Podrobnosti v angličtině ZDE