Britská ministryně vnitra lhala v parlamentě, že neví o deportačních kvótách

27. 4. 2018





Deník Guardian získal tajné memorandum, připravené pro konzervativní ministryni vnitra Amber Ruddovou a pro další členy britské vlády, v němž se praví, že britské ministerstvo vnitra "určilo pro rok 2017-18 kvótu 12 800 osob, které musejí být nuceně deportovány z Británie do zahraničí". Memorandum se vychloubá, že "my jsme tuto kvótu dokonce překročili".



Dokument vypracoval Hugh Ind, generální ředitel Úřadu pro vynucování imigrace, Immigration Enforcement Agency, který provozuje britské ministerstvo vnitra.



Ruddová lhala v parlamentě, že "o žádných deportačních kvótách neví".

Jde o výjimečně toxický problém, protože v posledních dnech vyšlo najevo, že příslušníci tzv. Windrush generation, občané ze zemí Britského společenství národů, kteří byli pozváni do Británie, aby se tam usadili, často ještě jako děti, v době od čtyřicátých do šedesátých let, jsou nyní britským ministerstvem vnitra pronásledováni. Přicházejí o zaměstnání a přístřeší, stávají se z nich v důsledku pronásledování ministerstva vnitra bezdomovci a jsou jim odpírány sociální dávky a zdravotní péče, přestože v Británii pracovali desítky let a platili daně.Podrobnosti v angličtině ZDE Vycházejí najevo stále další a další děsivé případy. Například Kanaďana Paula Sinodhinose (77), který žije v Británii od roku 1962. Má kanadský pas, ale v Británii vždycky platil daně, vlastní tam nemovitost, hlasuje tam ve volbách, je uveden ve volebním rejstříku, a žije v občanském partnerství. V březnu 2016 zažádal britské ministerstvo vnitra o potvrzení svého trvalého pobytu v Británii a bylo mu odmítnuto.Od té doby se bojí z Británie kamkoliv cestovat a necestuje ani za svou nemocnou sestrou v Kanadě, která trpí Alzheimerovou chorobou, protože se obává, že by se nedostal domů.Podrobnosti v angličtině ZDE