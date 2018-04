Miloš Zeman je škůdce

26. 4. 2018 / Libor Prudký

Podle Miloše Zemana nemá arcibiskup co mluvit do programu prezidenta. Otázka zní: je arcibiskup občan této země? Odpověď je jednoduchá: je. A jako občan má právo mluvit do toho, co činí občany zvolený nejvyšší představitel státu. Protože právě ten nejvyšší představitel státu je občanům zodpovědný za to, jak vykonává svou funkci. Protože tím reprezentuje i občany tohoto státu. Platí to vždycky. Ale tím spíš, když jde o záležitosti, které mají vztah přímo k obsahu toho, o co tato společnost, tito občané usilují.