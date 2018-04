Kam se vrtnout, hele

Bodláky Václava Duška

12. 4. 2018 / Václav Dušek

Výroba strašáků roste úměrně světovým poměrům - za dohledu vládních otupených špiček. Spiknutí za spiknutím se valí i do rodinných kruhů; abstraktní doba k uzoufání masíruje hlavně váhavé a jemné bytosti. Zato staří jezevci a vypelichané lišky si lebedí v pohodlných doupatech, v nekorektních náznacích bublají, jak tuto zemi řídí ukryté síly i rodinky vyvolených nenasytů, tajemné spolky. Kam je volky nevolky vstup zakázán. Hele, lidi, pamatujte, že všude se všichni bojí smrti, ta na spolky z vysoka, jak se říká lidově. My člobrdínci býváme k lehkému použití, využití i zneužití. Spiklenecké úvazky pro nás nejsou dostupné; doktor překvapivého plzeňského práva zhurta zakrkal: lidi nemusí všechno vědět. Nu, napitá hnida se vyklubala do vší krásy, nejdražší chovaná politická veš v nás vzbuzuje bouřlivé vzpomínky; nyní už máme, co jsme chtěli, tak žádné nářky.