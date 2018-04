Zaměstnanci maďarské státní televize: Vysílali jsme záměrně lži

13. 4. 2018





Inside Viktor Orban’s anti-migrant TV channels. By @nolan_dan and me https://t.co/k3oWFO0fM3 — Shaun Walker (@shaunwalker7) April 13, 2018



Několik pracovníků maďarské státem financované televize MTVA přiznalo listu Guardian, že záměrně šířili vládní propagandu pro Viktora Orbána a vysílali lživé zprávy. Televize záměrně šířila záporné informace o uprchlících a migrantech a spojovala je se zločinností a s terorismem. Ještě těsně před všeobecnými volbami informovala maďarská televize M1 o incidentu v Münsteru, kde duševně nemocný německý občan najel dodávkou do chodců, jako o "islamistickém teroristickém útoku". Několik pracovníků maďarské státem financované televize MTVA přiznalo listu Guardian, že záměrně šířili vládní propagandu pro Viktora Orbána a vysílali lživé zprávy. Televize záměrně šířila záporné informace o uprchlících a migrantech a spojovala je se zločinností a s terorismem. Ještě těsně před všeobecnými volbami informovala maďarská televize M1 o incidentu v Münsteru, kde duševně nemocný německý občan najel dodávkou do chodců, jako o "islamistickém teroristickém útoku".





"Nikdy jsem nic takového nezažil, ani v MTVA. Byla to jasná lež," konstatoval jeden novinář, který hovořil jen pod podmínkou anonymity.



Lživou propagandu maďarské vlády, že u hranic Maďarska čekají miliony migrantů, kteří se je snaží zavalit, šířila televize i billboardy po celé zemi.



Maďarský finančník a filantrop George Soros, který investoval miliardy dolarů do podpory občanské společnosti ve středovýchodní Evropě, je vykreslován v Maďarsku jako součást bruselského spiknutí, na němž se účastní i maďarská opozice, které chce Maďarsko zničit tím, že do země vpustí cizince.



"Myslím, že to vytvořilo atmosféru strachu. Byly vytvořeny pavlovovské reflexy pro slova jako nebezpečí, terorismus, migranti, opozice, Soros a Brusel," konstatoval novinář. Zpravodajství maďarské televize neustále znovu a znovu vysílá záběry z roku 2015, kdy migranti došli až do Budapešti, potyčky mezi uprchlíky a pořádkovou policií na srbsko-maďarské hranici a teroristické útoky v Evropě.



"Snášenlivost je systematicky kritizována a protiimigrantské emoce jsou prezentovány jako jediný platný názor," uvedl novinář.



Novináři v maďarské televizi pracující na zpravodajských tématech týkajících se Viktora Orbána dostávají seznam klíčových slov, která musejí užívat. "Někdy je nám celá zpráva telefonicky nadiktována, slovo od slova. Nevíme, kdo nám ji diktuje," řekl jeden novinář.

0