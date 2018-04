Po leteckých úderech v Sýrii pokračují Asad a Putin bez problémů ve své brutální válce

16. 4. 2018









A za třetí, což je nejdůležitější, Mayová nepředložila návrh zaútočit v Sýrii parlamentu. Její vláda podporuje brexit s cílem údajně vrátit Dolní sněmovně suverenitu. Avšak parlament nedostal právo rozhodovat, v tomto zásadním případě, v případě války.





V neděli Jeremy Corbyn zpochybnil koncept humanitárních intervencí. Řekl v televizi, že chce zavést zákon, který by donutil britskou vládu, aby jakékoliv vojenské akce musely být předem schváleny parlamentem.





Trumpovi kritikové poukazují na to, že letecké údery v Sýrii měly autentičnost stínového boxu. David Clark, poradce bývalého britského ministra zahraničí Robina Cooka, nazval tu akci "falešnou konfrontací, v níž byla všechna gesta předem naprogramována."





Cynikové poukazují na to, že útok měl všechny charakteristické rysy filmu Vrtěti psem, hollywoodské komedie o prezidentu, který zahájí válku, aby odvedl pozornost od sexuálního skandálu. Sýrie dočasně vytlačila ze zpráv novou knihu bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho o šílenostech, týkajících se Donalda Trumpa.





Obyvatelé Damašku se západních leteckých úderů neobávali. Jeden místní občan přiznal, že během útoků tvrdě spal. "Byla to fraška." Jiný řekl: "Nikdo nešel do krytů, dívali jsme se na to. Věděli jsme, že je to jenom jako."





Rusko i USA si zachránily tvář. Trump může tvrdit, že na rozdíl od "váhajícího Obamy" on jednal "rozhodně". Kreml může poukázat na skutečnost, že bombardování bylo minimální a nikdo nebyl zabit. Další akce zřejmě pokračovat nebudou.





Zřejmě dojde k vrcholné schůzce mezi Trumpem a Putinem. Rusko organizuje světové mistrovství ve fotbale a bude chtít omezit konfrontaci.





Mezitím, vraždění v Sýrii pokračuje.