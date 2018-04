Na Hebridách pomáhá místní křesťanská komunita muslimům stavět mešitu

17. 4. 2018

V městě Stornoway na ostrově Lewis doufají tamější muslimové - žije jich tam v městě čítajícíh 8000 obyvatel jen několik desítek - že mešitu dobudují do letošního května. "Modlí se za nás miliony lidí po celém světě," říká Rashid.





Muslimové žijí ve Stornoway od padesátých let minulého století. Je to ostrov, který stále ještě dodržuje naprostou nečinnost v sobotu a v neděli a církve tam mají podstatný vliv.





Dosud nikdy však neměli muslimové ve Stornoway mešitu. Od roku 2015 byly klesající počty místních muslimů zvýšeny několika rodinami uprchlíků ze Sýrie. Potřeba vybudovat mešitu nabyla na intenzitě.





Reakce místních lidí je většinou velmi pozitivní. Tento týden se na staveniště dostavila jedna místní paní a dala stavebníkům na mešitu 500 liber. "Ukazuje to, kolik lásky a podpory nám poskytují obyvatelé města Stornoway," napsal stavební tým mešity:









Jedinou ostrou opozici vůči mešitě projevuje křesťanská fundamentalistická sekta Free Church (Continuing), malá frakce, která se odštěpila z Free Church of Scotland. Odmítá to, co charakterizuje jako útlak křesťanů a žen muslimy. Odmítá "falešné náboženství muslimů".





Naproti tomu James Maciver, farář Free Church of Scotland, největší kongregace na ostrově, právo muslimů na vlastní bohoslužby podporuje. "Vždycky byli místní komunitou považováni za lidi, kteří přispívají do místní ekonomiky a dobře se integrují. Nevzpomínám si na žádné nepřátelství vůči nim. Lidé odjinud si mohou myslet, že je zdejší křesťanská komunita proti stavbě mešity, ale to není pravda. Osobně nepovažuju islám za cestu k spasení, ale oni mají občanské právo na bohoslužby. Nemám právo vstupovat mezi něčí svědomí a jeho Boha." Dvě Syřanky chodí do křesťanského kostela do jeslí se svými batolaty. "Místní lidi prostě zastávají názor, že jejich víra je jejich soukromá věc. Nikdo nechce narušovat mír."





Jakmile bude mešita dostavena, muslimové plánují pozvat do ní místní lidi na čaj, dát jim možnost ptát se na islám a seznámit se lépe se svými muslimskými sousedy.





"Křesťanství a islám mají velmi podobné hodnoty, vlastně tytéž hodnoty," říká Rashid. "Až mešitu dostavíme, budeme mít politiku otevřených dveří. Všichni jsou vítáni."





