Syrští zdravotníci jsou po chemickém útoku v Dúmě terčem extremního zastrašování

18. 4. 2018









Celá řada lékařů, kteří hovořili tento týden s deníkem Guardian, uvádí, že zastrašování od činitelů Asadova režimu nabylo tento týden výjimečné intenzity, v době, kdy do Damašku přicestoval tým z Organizace pro boj proti chemickým zbraním (OPCW). Všichni lékaři hovořili pod podmínkou anonymity. Konstatovali, že se bojí o vlastní život a o život příslušníků svých rodin.





"Od chemického útoku je na místě mnoho příslušníků Asadových bezpečnostních jednotek a ti se otevřeně zaměřují na lékaře a zdravotníky," řekl Tayara, lékař z anglického Birminghamu. "Všichni lékaři, kteří chtěli opustit Dúmu, byli zuřivě a intenzivně prohledáváni. Bezpečnostní jednotky u nich hledaly vzorky chemických zbraní. Při jedné příležitosti bylo odvezeno sedm raněných obětí chemického útoku neznámo kam. Na akci se intenzivně podílela ruská vojenská policie. Řídila všechno."





Ruské a Asadovy bezpečnostní jednotky lidem prohlížely mobilní telefony a četli, co napsali na WhatsApp. Lékaři jsou šikanováni a je jim vážně vyhrožováno. Jejich rodinám je vyhrožováno, že zaplatí těžkou cenu a lékaři byli varováni, že budou zatčeni, a pokud poskytnou jakékoliv důkazy o tom, co se stalo v Dúmě, a budou o tom poskytovat rozhovory, dopadne to s nimi velmi špatně.





Lékaři a zdravotníci svědčí o tom, že v Dúmě kolem 19.30 dne 7. dubna uprostřed intenzivního leteckého bombardování najednou byla do zdravotnických středisek přivezena vlna pacientů, kteří projevovali příznaky vystavení nervové jedovaté látce.





"Nic takového jsme do té doby v Dúmě nezažili," říká Tayara. "Víme, co dělal chlór, ale tyto křeče, pěna u úst a něco, co je postihlo, ochromilo jejich ústřední nervový systém." Uvedl, že počet mrtvých byl vyšší než původní odhady 40 až 70 lidí.





Bývalý vysoký činitel v syrském programu chemických zbraní Zaher al-Saket, který dezertoval v roce 2013, svědčil, že obyvatelé Dúmy, s nimiž spolupracoval, pohřbili až 50 mrtvých na neznámém místě v oblasti a doufají, že tyto mrtvoly budou později exhumovány a potvrdí podezření, že bylo použito nějakého nervového jedu.





Chemičtí odborníci z OPCW se snaží co nejrychleji nasbírat vzorky z místa útoku, třípatrového domu v Dúmě, v jehož suterénu zemřely desítky lidí. Jerry Smith, který OPCW pomáhal v dohledu na likvidaci zásob sárínu v Sýrii v roce 2013, varoval, že vzorky nervového jedu se za normálních podmínek rychle rozkládají.





Nádoba, kterou používá syrská armáda k shazování chlóru, zůstává nadále na střeše jedné z budov, uvedlo mnoho svědků. Od minulého čtvrtka mají do budovy přístup ruští a syrští důstojníci a vládnou obavy, že místo bylo zřejmě vyčištěno. Avšak Smith uvádí, že residua nervové látky zůstanou na místě ještě nejméně týden, i po pokusu o úklid.





Lékaři a přeživší, kteří zůstali v Dúmě, i další svědci, kteří uprchli do severní Sýrie, zesměšňují tvrzení, že k chemickému útoku nedošlo a že nebyl použit plyn. V hodinách po chemickém útoku se hlavní opoziční polovojenská organizace vzdala, Od té doby odešly desetitisíce lidí do severní Sýrie a oblast plně ovládla syrská armáda.





Abu Walid, který útok přežil, ale jehož těhotná žena a jeho jediný syn zemřeli, uvedl: "Viděl jsem, jak můj syn kašle. Řekl jsem mu, aby se vzchopil a vyběhl nahoru. Chytil jsem svou ženu a běžel za ním. Druhou věc, kterou si pamatuju, byla, že kdosi otvíral a zavíral má oční víčka a poléval mě množstvím vody. Na dobu pěti hodin jsem ztratil vědomí a nevěděl jsem, kde jsem. Řekli mi, že došlo k chemickému útoku, řekli mi, že jsem přišel o manželku a o syna a všichni ostatní zemřeli. Odpověděl jsem, škoda, že jste mě zachránili."





Někteří lékaři vystoupili v syrské televizi a tvrdili, že k žádnému chemickému útoku v Dúmě nedošlo. Lékař, který hovořil s deníkem Guardian, řekl: "Naši kolegové, kteří vystoupili v televizi, k tomu byli donuceni, protože někteří ještě nesloužili v armádě anebo nedostali atestaci, i z jiných důvodů, někteří mají v Damašku rodiny. Režim jich zneužil."





Jiný lékař řekl: "Svědectví lidí, kteří jsou pod tlakem, není důvěryhodné. Představte si, kdybyste promluvil, zatímco jste ovládán těmi, proti nimž mluvíte, jaký asi bude váš osud?"





