Týden, kdy byla brutálně fašistickým zacházením s imigranty nenávratně poškozena pověst Británie

20. 4. 2018

Během posledního půl roku publikoval postupně deník Guardian desítky jednotlivých, vysoce šokujících případů brutality britského ministerstva vnitra proti tzv. generaci Windrush, lidí, kteří byli ve čtyřicátých, padesátých a šedesátých letech pozváni, často jako malé děti, se svými rodiči, aby se přestěhovali do Británie, kteří jsou dnes většinou v důchodovém věku a kteří desítky let žili a platili daně ve Spojeném království.



Britské ministerstvo vnitra v posledních letech tyto lidi bezdůvodně věznilo, dělalo z nich bezdomovce, nechalo je vyhazovat z práce a odpíralo jim sociální či důchodové dávky a léčení v britském zdravotnictví. V důsledku drsně zpřísněné, záměrně nepřátelské strategie vůči komukoliv, kdo mohl být považován za imigranta, zejména pokud měl barevnou kůži, začalo britské ministerstvo vnitra od těchto lidí požadovat desítky nesmyslných dokumentů - úřadům nestačilo například, že tito lidé platili daně po desítky let a že podle zákona z r. 1971 měli být všichni, kdo přijeli se do té doby usadit do Británie, automaticky považováni za britské občany.spros









Ještě před sedmi dny odmítala britská vláda přiznat, že jde o obrovský, šokující skandál. Premiérka Mayová se odmítla zabývat děsivým případem penzisty, žijícího dlouhá léta v Británii, jemuž státní britské zdravotnictví odmítlo léčit rakovinu, protože nemohl předložit dost dokumentace o svém dlouholetém pobytu v Británii.



Všechno se změnilo tento týden. Během pěti dnů byla premiérka Mayová donucena se dvakrát veřejně omluvit za děsivé křivdy, které britské úřady spáchaly na statisících těchto lidí, a ministryně vnitra uvedla, že je jí "líto" "strašlivého" jednání jejího vlastního ministerstva (je velkou otázkou, jak vážně to ministryně vnitra Amber Ruddová míní, vzhledem k tomu, že v pátek vyšel najevo dopis, jímž se Ruddová vychloubá Mayové, jak tvrdě zasahuje proti imigrantům).



Co se stalo, že po dlouhých měsících, kdy britská vláda bezostyšně ignorovala tyto šokující případy, najednou byla donucena přiznat vinu? Jak je možné, že britská vláda ignorovala tak dlouho nespravedlivé pronásledování penzistů z Indie, z Pákistánu a z Karibiku, které bylo důsledkem "nepřátelské politiky vůči imigrantům", kterou zavedla od roku 2013 tehdejší hnusná ministryně vnitra Theresa Mayová?



Články, které o těchto tragických případech diskriminace průběžně publikoval deník Guardian, vyvolávaly šokované reakce od čtenářů a naprostý nezájem od britské konzervativní vlády.



Šlo o lidi, kteří velmi přispívali životu v Británii po desítky let a jejichž existenci ministerstvo vnitra zničilo. Když Jeremy Corbyn upozornil na případ důchodce, jemuž britské zdravotnictví odepřelo léčbu rakoviny, Mayová odpověděla, že "musí dokázat, že má právo pobytu v Británii". To právě dokázat nemohl, neboť britské ministerstvo vnitra za jejího vedení tohoto ministerstva zlikvidovalo dokumentaci o příjezdu těchto lidí do Británie. A pak ji začalo požadovat od těch lidí.



Věci se začaly měnit, až když vysoký komisař (velvyslanec) Barbadosu Guy Hewitt zveřejnil skutečnost, že Downing Street odmítla oficiální žádost 12 šéfů vlád zemí z karibské oblasti o tomto problému s Mayovou jednat na konferenci šéfů Britského společenství národů, která se od pondělka tohoto týdne konala v Londýně. Minulou neděli konstatoval Hewitt, že to je "politováníhodné". Do 24 hodin shromáždil labouristický poslanec David Lammy, původem z Karibiku, 140 poslanců ze všech parlamentních stran, kteřý podepsali dopis, požadující, aby premiérka jednala. Lammy pronesl v parlamentě vášnivou, historickou řeč, kdy obvinil vládu z naprosto ostudného chování. Po jeho projevu bylo ticho, že by bylo slyšet špendlík spadnout na zem.



Vláda a ministryně vnitra se začaly omlouvat.



Jenže to vznikající krizi nezastavilo. V úterý zveřejnil deník Guardian skutečnost, že v říjnu 2010, za panování ministryně vnitra Mayové, byla zlikvidována dokumentace o příchodu tisíců občanů z Karibiku a Indie do Británie.



Skandál naprosto zastínil veškerou ostatní agendu jednání šéfů států Britského společenství národů, a to právě v době, kdy před brexitem se britská vláda snaží zalíbit se šéfům států zemí britského Commonwealthu.



Desítky lidí z generace Windrush se spojily s deníkem Guardian a 19 šokujících životních příběhů, kdy ministerstvo vnitra zničilo existenci lidí, bylo publikováno.



Vazba mezi "strategií nepřátelskou vůči imigrantům" premiérky Mayové a touto tragedií je jasná. Bude nemožné, aby Mayová zakamuflovala svou ústřední roli v tomto brutálním skandálu. Jde o skandál, který vážně a nadlouho poškodil mezinárodní pověst Velké Británie.



Podrobnosti v angličtině



