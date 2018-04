V Británii pokračuje šílený skandál rasistické šikany proti dlouholetým imigrantům. Ohrožuje postavení premiérky a ministryně vnitra

(Dobová fotografie: Černoška s transparentem: Černoši a běloči MOHOU žít společně v harmonii!)



Sky News: V roce 2013 financovalo britské ministerstvo vnitra video, které oslavovalo deportaci občanů z Británie na Jamajku. Neuvěřitelně, se v tom videu praví, že "problém navázání na tamější život po absenci 20 nebo 30 let může být složitý". (!!) - V Británii má občan, který tam pobyl pět let, právo na trvalý pobyt. Britské ministerstvo vnitra se chovalo naprosto nezákonně.



NEW: In 2013, Foreign Office-funded video to promote deportation to Jamaica acknowledged some deportees decades long stay in U.K: “the challenge of resuming a life after an absence of 20 or 30 years can be daunting” pic.twitter.com/Ku0eXmXQ0s