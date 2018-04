Z 1 453 antisemitských zločinů v Německu v roce 2017, devět z deseti spáchali členové ultrapravicových nebo neonacistických uskupení, upozorňuje Andrew Stroehlein.

Of 1,453 anti-Semitic crimes in Germany in 2017, 9 out of 10 were committed by members of far-right or neo-Nazi groups. https://t.co/1oGTsXuPtn pic.twitter.com/AFcg0jO6YT