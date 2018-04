Trojúhelník umožňující skryté operace ISIS si vyžádá společnou irácko-syrsko-americkou operaci

27. 4. 2018

Podél syrsko-irácké hranice vzniká delikátní bezpečnostní trojúhelník, upozorňuje Hassan Hassan. Operační separační linie zde zabránily Spojeným státům, Iráku a Damašku ve spolupráci při boji s ISIS. Avšak nové komplikace si vynutily novou dynamiku, která USA umožňuje zaměřit se na ISIS také mimo vlastní sféru, a to prostřednictvím Iráku.

Nová dynamika, i když teprve vzniká, je produktem improvizovaného uspořádání mezi Washingtonem a Moskvou, které má předcházet kolizi ve vzduchu a demarkovat operační oblasti během boje s ISIS. Obě strany souhlasily, že se "dekonfliktní" linií stane řeka Eufrat, navzdory zjevným nedostatkům takového uspořádání, které jsou dnes ještě zřejmější než před několika měsíci.

ISIS již začala využívat tyto chyby a mezery a přinutila předpokládané rivaly, aby se uchýlili k opatřením navrženým za zavřenými dveřmi a čelili tak vznikajícím problémům.

Obrat nastal v březnu, poté co kurdští bojovníci v Sýrii přenesli těžiště zájmu na tureckou operaci v Afrinu a syrský režim se zaměřil na povstalecké oblasti kolem Damašku. Američany vedená koalice oznámila "operační pauzu" ve zbývajících vesnicích pod kontrolou ISIS ležících východně od Eufratu. Vesnice, jichž je zhruba pět, jsou součástí správního regionu Abú Kamál poblíž syrsko-irácké hranice, kde režim kontroluje druhou stranu řeky. Syrský režim v listopadu prohlásil, že tyto vesničky osvobodil s pomocí milic podporovaných Íránem. Ale podle amerických představitelů k tomu nedošlo.

Protože USA nemohly útočit na ISIS v údajně režimem kontrolovaných oblastech, situace umožnila militantům v této oblasti operovat beztrestně. Bojovníci ISIS se volně pohybují podél celé řeky. Operační pauza také ISIS umožnila zaměřit se ve vesnicích východně od řeky zaměřit útoky proti syrskému režimu. Podle obyvatel města Dajr az-Zaur bojovníci ISIS překračují řeku a přidávají se k oddílům operujícím v syrské poušti západně od Abú Kamálu, což patrně představuje faktor umožňující úspěch nedávných úspěšných útoků ISIS hluboko uvnitř oblasti nedaleko Palmýry.

Nedlouho poté, co Američané vyjádřili rostoucí obavy z přítomnosti ISIS poblíž hranice, oznámil Bagdád, že provede útoky proti této skupině v Sýrii. "Skutečným nebezpečím je přítomnost ISIS v Sýrii," prohlásil irácký premiér Abádí v dubnu na tiskové konferenci. "Slyšeli jsme, že se ISIS zbavili. Jsou to lži."

Irák mohl využít přátelských vztahů se syrským režimem a Íránem k útokům na ISIS v oblastech kontrolovaných syrským režimem.

"Většina podpory, kterou poskytla koalice, byla zpravodajskou podporou," prohlásil plukovník Ryan Dillon, mluvčí koalice proti ISIS, k útoku na štáb islamistů v Sýrii. "Poskytli jsme také některá jiná aktiva ve vzduchu nedaleko, která také byla součástí podpůrného balíčku. Ale skutečně to byli Iráčané, kdo to celé naplánoval. Byl to jejich závazek a koordinace se sousedy v syrské vládě, než provedli tyto nálety."

Takovéto de facto trojnásobné operace budou pokračovat, pokud se nebudou dokonce zintenzívňovat. Jak jsem napsal minulý týden, ISIS opět oživuje spící buňky. Zdá se, že jde o součást širšího úsilí adaptovat se na povstání po ztrátě území. Pokus obnovit povstání kulminoval po nedělním ohnivém projevu mluvčího Abú Hasana am-Muhadžíra vyzývajícím členy k zintenzívnění tažení.

