Jak se krutá britská protiimigrační hysterie rozložila v naprostý skandál a trapas

VAROVÁNÍ PRO ČESKO:

17. 4. 2018 / Jan Čulík

Brexitania demonstrating that fear-mongering & hate-driven politics inevitably targets one group after another. Yesterday, they thought they were safe - today they're not. Today, you think you're safe - what happens to you tomorrow? https://t.co/R7HtDQi0ZA — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 16, 2018

First they went after the asylum seekers and refugees… then they went after the Poles & Romanians… now it’s Windrush. See where this is heading Priti Patel, @SuellaBraverman? What monsters have you unleashed and fed? #riversofblood https://t.co/YxG8fEnnpo — Chris Kendall 🇪🇺 (@ottocrat) April 15, 2018

Ostudné!





Tomorrow's front page ... This is your shameful Tory Government: Home Office apologises after admission people were 'deported by mistake', May accused of following Trump's orders on Syria & McVey claims rape clause offers 'double support' for women 😡 pic.twitter.com/TgdKKDnsD4 — The National (@ScotNational) April 16, 2018





“If you lay down with dogs you get fleas, and that is what has happened with the far right rhetoric in this country.”



Labour MP David Lammy says the “inhumane and cruel” treatment of the Caribbean Windrush generation is a “national shame”. pic.twitter.com/NRa4umqaqJ — Channel 4 News (@Channel4News) April 16, 2018

Theresa Mayová, která se po debaklu premiéra Davida Camerona (také to nebyl žádný lumen) po referendu o brexitu v červnu 2016 náhodně dostala v Británii do premiérské funkce, je zlá, krutá, mstivá a zbabělá bytost. Projevovalo se to dlouhodobě, když zastávala funkci konzervativní ministryně vnitra a financovala mobilní bilboardy v britských ulicích, jimž vyhrožovala imigrantům deportací, i celou řadou dalších krutých a nesmyslných politických strategií, nepřátelských vůči cizincům.V těchto dnech konečně vyvřel v Británii na povrch OBROVSKÝ skandál: V letech těsně po druhé světové válce pozvala Británie z Karibiku desetitisíce dětí a mladých lidí na práci do země. Tehdy neexistovaly byrokratické předpisy a ti lidé byli do Británie přijati bez dokumentace. Prožili v zemi prací pro společnost čtyřicet, padesát let. Nyní, uprostřed brexitové protiimigrantské hysterie, začalo tyto staré lidi žijící v Británii od sedmi, osmi let svého věku, britské ministerstvo vnitra pronásledovat. Tvrdí jim, po padesáti letech!! že nemají právo pobytu v Británii, vyhazuje je ze zaměstnání, odpírá jim lékařské ošetření, vězní je a deportuje je na karibské ostrovy, kde nežili od dětství.Když proti tomu vlády karibských ostrovů v minulých dnech v Londýně protestovaly, Mayová jim odpověděla, že pro tyto lidi NEUDĚLÁ NIC.To KONEČNĚ vyvolalo po celé zemi i v Dolní sněmovně obrovský skandál. Silně medializovaný byl dramatický parlamentní projev labouristického poslance Davida Lammyho. Stojí za zhlédnutí k dokumentaci toho, jak hluboko a jak ostudně může vláda nějaké země klesnout: