Lidé mají opravdu strach, že se proti nim používá na sociálních sítích propaganda podle nacistických principů

17. 4. 2018

Zakladatel manipulativní počítačové firmy SCL (která vlastní podnik Cambridge Analytica) Nigel Oakes otevřeně přiznal v úterý při slyšení v Dolní sněmovně, že firma při manipulaci uživatelů sociálních sítí používala principy nacistické propagandy. Zde jsou jeho výroky podle oficiálního transkriptu Dolní sněmovny:



"Často, jak správně říkáte, jde o věci, které rezonují, někdy když útočíte na jinou skupinu a víte, že byste ji mohli ztratit, ale že to posílí vaši skupinu a bude to v ní rezonovat. Proto, víte, Hitler si musel velmi dávat pozor na to, co říká, ale samozřejmě, Hitler útočil na židy, a s tím neměl problém, protože lidi neměli židy rádi. Takže jich jen zneužíval k tomu, aby říkali... Prostě si vytvořil umělého nepřítele. No a to je přesně to, co udělal taky Trump. Vytvořil muslima - ano, já vím, že ISIS je reálný nepřítel, ale jak velkým nepřítelem je ISIS ve skutečnosti pro Ameriku?"





Andy Wigmore, ředitel probrexitové kampaně Leave.EU během kampaně před britským referendem o odchodu Británie z EU:



"Propagandistická mašinérie pro nacisty, například - když odstraníte všechnu tu hrůzu - byla velmi chytrá. Z čistě marketingového hlediska je jasná ta logika toho, co říkali, proč to říkali, jak věci prezentovali, soubor vizuálních motivů. A to je propaganda. A když si to zpětně rozmyslíme, říkáte si, sakra, ono to není nové a je to jen - prostě používáte nástrojů, které máte k dispozici. A Twitter, Facebooku, to byly v této době nástroje politické kampaně."



Damian Collins, konzervativní poslanec, předseda britského parlamentního výboru pro kulturu:



"Četl jsem přepis těch výroků o nacistické propagandě od zakladatele SCL Nigela Oakese a Andyho Wigmora z probrexitové kampaně Leave.EU. Je to úplně jasné: říkají, že nacisté záměrně vytvořili strašáka, aby se ho lidi báli, a pak jím systematicky lidi děsili, a agresivně se zaměřovali na nejovlivnitelnější lidi ve snaze je zmanipulovat, aby se chovali tak, jak si nacisté přáli.



A naše znepokojení, jako parlamentního výboru, je, byly tyto taktiky použity v kampani za referendum o brexitu? A umožňuje moderní technologie vytváření osobních psychologických profilů uživatelů sociálních sítí prostřednictvím osobních dat, takže je pak daleko lehčí se tímto způsobem zaměřovat na jednotlivé občany? A možná se firmy zmocnily soukromých dat občanů k umožnění tohoto procesu a jednotliví uživatelé nikdy nedali souhlas k zneužívání jejich osobních dat pro tyto účely.



Myslím, že lidé, kteří slyšeli výroky Nigela Oakese a Andyho Wigmora budou zděšeni, že tito lidé možná měli přístup k těmto datům a mohli se na voliče zaměřit tímto způsobem."



Podrobnosti v angličtině



