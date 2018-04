Zemřel Miloš Forman, "srdečný bonviván bez finančních prostředků pro luxusní život"

Odešel Miloš Forman. Musím říct, že mě to dost zasáhlo. Nejvýraznější postava českého filmu, i nejúspěšnější. Byl to chlap, kterého jsem si vážil. Měl jsem rád jeho filmy z šedesátých let, samozřejmě Hoří, má panenko, a taky pozdější, Amadea, Valmonta. Však asi jako každý.

Milos Forman, a filmmaker who challenged Hollywood and twice directed movies that won the Oscar for best picture, died. He was 86. https://t.co/0qyUGW7wIy