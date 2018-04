Facebook přesunul 1,5 miliardy svých uživatelů pryč z dosahu přísného zákona EU chránícího soukromí uživatelů

19. 4. 2018

Facebook přesunul více než 1,5 miliardy svých uživatelů z dosahu evropského zákona o ochraně soukromí uživatelů navzdory příslibu Marka Zuckerberga, že "ducha" evropského zákona bude respektovat globálně.Facebook pozměnil podmínky svého fungování a přesunul odpovědnost za všechny uživatele mimo USA, Kanadu a EU ze svého mezinárodního ústředí v Irsku do svých hlavních kanceláří v Kalifornii. Znamená to, že tito uživatelé budou nytní podrobeni americkému a nikoliv evropskému právu.Facebook přesunul stamiliony svůj uživatelů do americké právní odpovědnosti krátce předtím, než vstupuje 25. května v platnost nový evropský předpis o regulaci dat (GDPR). Podle GDPR může být Facebook pokutován částkou až do 4 procent svého globálního obratu - asi 1,6 miliard dolarů - pokud poruší nové předpisy EU.Podle Lukasze Olejnika, odborníka na ochranu soukromých dat, jde o zásadní změnu. "Je to velká a bezprecedentní změna v oblasti ochrany osobních dat. Znamená to snížení záruk ochrany soukromí a práv uživatelů, zejména v oblasti souhlasu. Uživatelé přijdou o některá svá práva, protože americké normy jsou volnější než normy v Evropě."Podrobnosti v angličtině ZDE