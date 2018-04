Dúma: Ve vzorcích "potvrzena přítomnost chemických zbraní". Plánován útok na 8 syrských cílů.

Američtí představitelé tvrdí, že vzorky krve a moči odebrané v syrské lokalitě Dúma vykázaly pozitivní testy na přítomnost chemických zbraní. Hovoří o "značné důvěryhodnosti" verze, podle které útok spáchal syrský režim.

BREAKING: US officials tell @NBCNews blood and urine samples have tested positive for chemical weapons.



@ckubeNBC reports US officials are now 'fairly confident' attack was by the Syrian regime. pic.twitter.com/4q7sPHRbnA