Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová se během telefonního hovoru shodli, že "nedovolí pokračující používání chemických zbraní".









In phone call, @POTUS and @theresa_may "agreed not to allow the use of chemical weapons to continue," according to just-released @WhiteHouse readout. pic.twitter.com/nypPQR4G9k