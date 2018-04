Labouristická stínová ministryně podporuje intervenci v Sýrii. Corbyn by "neměl komentovat zahraniční politiku"

13. 4. 2018

Labouristická stínová ministryně pro mezinárodní rozvoj neočekávaně podpořila intervenci v Sýrii a vyzvala k odstranění Bašára Asada.

Kate Osamorová trvá na tom, že k "intervenci musí dojít", pokud důkazy svědčí ve prospěch použití chemických zbraní vládními silami. Její podpora pro intervenci přichází v době, kdy lídr její strany Jeremy Corbyn tvrdí, že nepodporuje další britské vojenské akce v Sýrii.

Osamorová navrhla, že by Corbyn měl přestat vydávat prohlášení k zahraniční politice a místo toho nechat tuto práci stínovým ministrům.

V rozhovoru pro časopis The House poslankyně za Edmonton také navrhla, že by Labour Party mohla podpořit bojkot Izraele, který přirovnala k JAR v době apartheidu, a řekla, že by princ Charles neměl mít možnost převzít trůn po královně Alžbětě.

Její prohlášení k Sýrii Corbyn sotva přivítá, protože klade důraz na "politické řešení" války a tvrdí, že je proti vojenským akcím, které mohou konflikt podle něj nezvladatelně eskalovat. Labour Party prohlásila, že parlamentu musí být dovoleno zvážit důkazy a hlasovat předtím, než Británie zahájí útoky.

I když Osamorová, která je Corbynovou spojenkyní, nijak zvlášť nepodpořila vojenskou akci, její podpora "intervence" pomůže premiérce Mayové, která se snaží přesvědčit kabinet a pak parlament k podpoře náletů na Asadův režim. Mluvčí Osamorové upřesnil, že hovořila o nevojenské intervenci.

Osamorová také navrhla, aby Corbyn přestal vydávat prohlášení k zahraniční politice a přenechal tuto práci jí a stínové ministryni zahraničí Emily Thornberryové.

Celý text v angličtině: ZDE