Trump zaútočil na "kouli slizu" Comeyho, jehož nová kniha Trumpa charakterizuje jako mafiána

13. 4. 2018

First look at my interview with Former FBI Director @Comey – what he was thinking during those meetings with President @realDonaldTrump https://t.co/TCPSpTzzzr

A pokračuje: "A pak řekl něco, co mě vyvedlo z míry, protože řekl: 'Pokud existuje jen 1 procentní pravděpodobnost, že by si moje manželka mohla myslet, že je to pravda, je to strašné.' A mě napadlo, 'Jak by si mohla vaše manželka myslet, že existuje 1 procentní šance, že jste na sebe v Moskvě s prostitutkami močili?' Já jsem nedokonalá lidská bytost, ale neexistuje absolutně žádná šance, že by si moje manželka mohla myslet, že je to pravda. Takže co to je za manželství, když si vaše žena myslí, že existuje jen 99 procentní šance, že jste to nedělal?"Comey dodává: "Přiznám se, že jsem si nikdy nemyslel, že taková slova mi vyjdou z úst, ale já prostě nevím, jestli současný prezident Spojených států a prostitutky na sebe v Moskvě r. 2013 močili. Je to možné, ale já to nevím."Comeyho kniha Vyšší loajalita vychází v úterý, 11 měsíců poté, co Comeyho Trump vyhodil z funkce šéfa FBI.V knize Comey popisuje své první setkání s Trumpem v lednu 2017: "Jeho tvář vypadala lehce oranžová, s ostře jasnými bílými půlměsíci pod očima, kde zřejmě měl malé opalovací brýle a s složitě upravenými jasně blonďatými vlasy, které vypadaly, že jsou všechny jeho. Uvažoval jsem, jak dlouho mu musí ráno trvat to všechno nechat udělat."Comey opakovaně líčí v knize Trumpa jako mafiánského bosse. Charakterizuje Trumpovo prezidentství jako "lesní požár". "Protože Trump nikdy nepřestane mluvit, zatahuje tím všechny do mlčenlivého kruhu souhlasu."Podrobnosti v angličtině ZDE