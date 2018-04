Julia Skripalová odmítla pomoc ruského velvyslanectví

11. 4. 2018

Yulia Skripal turns down offer of assistance from Russian Embassy https://t.co/31xdvTqY4E — Sky News (@SkyNews) April 11, 2018





Yulia #Skripal "...my father ..is still seriously ill. I too am still suffering with the effects of the nerve agent used against us...I find myself in a totally different life than the ordinary one I left just over a month ago, and I am seeking to come to terms with my prospects' — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 11, 2018

Most importantly, I am safe and feeling better as time goes by, but I am not yet strong enough to give a full interview to the media, as I one day hope to do — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 11, 2018

'...I want to stress that no one speaks for me, or for my father, but ourselves. I thank my cousin Viktoria for her concern for us, but ask that she does not visit me or try to contact me for the time being. Her opinions and assertions are not mine and they are not my father's' — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 11, 2018

Ve svém prvním prohlášení od propuštění z nemocnice, poté, co proti ní byl proveden v Salisbury útok chemickou látkou, Julia Skripal konstatovala, že si nepřeje použít služeb ruského velvyslanectví. Její prohlášení vydala londýnská Metropolitní policié. Skripalová dodala: "Mám k dispozici speciálně vycvičené policisty, kteří pomáhají se o mne starat a vyvětlují mi vyšetřovací proces, který probíhá."Julia Skripal: "Chci zdůraznit, že nikdo za mě nemluví, ani za mého otce, jen my sami. Děkuji své sestřenici Viktorii za její obavu o nás, ale žádám ji, aby nás zatím nenavštěvovala ani nekontaktovala. Její názory a tvrzení nejsou moje a ani nejsou mého otce. Nejdůležitější je, že jsem v bezpečí a cítím se, jak míjí čas, lépe, ale nejsem zatím dost silná na to, abych poskytla médiím plný rozhovor, jak doufám, že to jednoho dne učiním. Můj otec je stále vážně nemocen. Já také stále ještě trpím důsledky nervové látky, která byla proti nám použita. Nacházím se v naprosto odlišném životě od toho, který jsem před měsícem opustila, a snažím se vyrovnat se se svými vyhlídkami."