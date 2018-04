"Rusko v minulosti zkoušelo, zda je použití novičoku na klikách dveří efektivní"

13. 4. 2018



Rusko v minulosti zkoušelo, zda lze použít klik u dveří na atentát prostřednictvím novičoku. Ruské tajné služby se zaměřovaly na emailové účty Sergeje a Julie Skripalových nejméně od roku 2013. To tvrdí Sir Mark Sedwill britský poradce pro bezpečnost státu, v oficiálním dopise generálnímu tajemníku NATO Jensu Stoltenbergovi. Bezprecedentně tento dopis v pátek britská vláda zveřejnila.



Sedwill v dopise tvrdí, že Rusko považovalo alespoň některé své "zrádce" za legitimní cíl vraždy. Píše také: "Po roce 2000 zahájilo Rusko program testování chemických zbraní a výcviku personálu ze speciálních jednotek v používání těchto zbraní. Zkoumalo se také, jak těchto zbraní použít, včetně jeho umístění na dveřní kliky. Za posledních deset let Rusko vyrobilo a skladovalo malá množství novičoků, a to v rámci téhož programu.





Ruský program chemických zbraní pokračoval i po rozkladu Sovětského svazu. V roce 1993, kdy Rusko podepsalo konvenci zakazující chemické zbraně, je pravděpodobné že některé novičoky prošly zkouškami přijatelnosti a byly přijaty do ruské armády. Deklarace Ruska pro konvenci zakazující chemické zbraně (CWC) utajila práci na novičocích. V polovině nultých let se prezident Vladimír Putin aktivně účastnil na programu chemických zbraní. Je velmi nepravděpodobné, že by po získání nezávislosti program chemických zbraní realizoval jiný postsovětský stát."



Sedwill pokračoval: "Chci s vámi a s dalšími spojenci sdílet další informace ohledně našeho hodnocení, že je vysoce pravděpodobné, že za útok v Salisbury je odpovědný ruský stát. Jen Rusko má technické prostředky, operační zkušenost i motiv."



Výrazu "je vysoce pravděpodobné" používají výzvědné služby v případech, kdy jsou přesvědčeny, že je to stoprocentně jisté, poznamenává deník Guardian.



Podrobnosti v angličtině



