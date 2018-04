Jak americká poslankyně tvrdě drtila Zuckerberga: Vy sbíráte i data o zdravotním stavu lidí, kteří ani nejsou na Facebooku

12. 4. 2018

You’re collecting medical data on people that are on the internet whether they’re Facebook users or not, right?’ ‘Yes, we collect some data for security purposes.’



Republikánská poslankyně amerického Kongresu Kathy Castor: Vy shromažďujete osobní informace od lidí, kteří ani účty na Facebooku nemají, že ano?Zuckerberg: Paní poslankyně, já si myslím, že že my - -Kathy Castor: Ano nebo ne?Zuckerberg: Nemyslím, si, že to je to, co sledujeme.Kathy Castor: Ne, vy shromažďujete, vy jste přece už potvrdili, že to děláte z bezpečnostních a z komerčních důvodů. Takže vy shromažďujete data mimo Facebook. Když si někdo otevře nějakou internetovou stránku a tu někdo sdílel na Facebooku nebo ji likeoval na Facebooku, ta data Facebook shromažďuje, nemám pravdu?Zuckerberg: Pani poslankyně - -Kathy Castor: Ano nebo ne?Zuckerberg: To je pravda, my chápeme, že abychom mohli ukázat, který z vašich přátel tu stránku likeoval...Kathy Castor: Ano, takže pro lidi, kteří ani nemají Facebook, nemyslím si, že průměrný Američan opravdu rozumí tomu, že se dnes děje něco takhle zásadního. A že vy špehujete, zaznamenáváte onlinovou aktivitu všech lidí, jejich vyhledávání, máte schopnost zaznamenávat, co si lidé kupují, že ano?Zuckerberg: Pane poslanče - paní poslankyně -Kathy Castor: Vy sbíráte data o tom, co si lidé kupují na internetu, ano nebo ne?Zuckerberg: Já - vlastně - když to s námi sdílejí. Ale, paní poslankyně - -Kathy Castor: Protože to má knoflík pro sdílení, takže to shromažďuje informace, Facebook má aplikaci, vlastně vy jste si patentovali aplikace, které dělají právě tohle. Je to pravda? Shromažďovat tato data.Zuckerberg: Paní poslankyně, nemyslím si, že tyto knoflíky sdílejí data o transakcích. Ale široce - -Kathy Castor: Ale ony vás špehují, vy sbíráte lékařská, zdravotnická data, že ano, od lidí, kteří jsou na internetu, ať to jsou či nejsou uživatelé Facebooku. Že ano?Zuckerberg: Ano, paní poslankyně, ano, shromažďujeme určitá data z bezpečnostních důvodů.Kathy Castor: A vy také sbíráte, vy špehujete, kam jezdíme. Pan senátor Durbin vznesl včera zábavnou otázku o tom, v kterém hotelu bydlíte, a vy jste nám to nechtěl říct. Avšak Facebook také shromažďuje tato data o tom, kam cestujeme, že?Zuckerberg: Paní poslankyně, všichni mají kontrolu nad tím, jak to funguje.Kathy Castor: K tomu se dostanu, ale ano, vy to všechno shromažďujete, prosím jen to potvrďte. ano, Facebook, to je náš byznys, my shromažďujeme data a spojujeme je dohromady, že?Zuckerberg: Paní poslankyně, s touto charakteristikou nesouhlasím.Kathy Castor: Říkáte snad, že neshromažďujete data o tom, kam lidé cestují, na základě jejich užívání internetu a k čemu se přidají a tak?Zuckerberg: Paní poslankyně, prvotním způsobem, jak Facebook funguje, je, že lidi se rozhodli sdílet svá data a oni sdílejí svůj materiál, protože se snaží s lidmi komunikovat.Kathy Castor: Prvotní způsob, ale jiný způsob, jímž Facebook shromažďuje data, je to, že vy si kupujete data od datových makléřů mimo vaši platformu, že?Zuckerberg: Paní poslankyně, právě jsme před čtrnácti dny oznámili, že s datovými makléři přestaneme spolupracovat, i když je to v našem podnikatelském odvětví normou, aby reklamní kampaně byly relevantnější.Kathy Castor: Avšak já myslím, že nakonec, myslím, víte, ono je už teď prakticky nemožné v Americe nebýt špehován. Navzdory veškerému prospěchu, který Facebook přinesl a internetu a to není součástí naší dohody s vámi. A současné zákony jsou zastaralé a Kongres nepřizpůsobil své zákony věku digitálního špehování a Kongres by měl jednat. A já si nemyslím, že omezení, mlhavá dohoda, dohody o souhlasu, facebookové preference jsou přijatelnou náhražkou zásadní ochrany soukromí spotřebitele.