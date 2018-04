Co jsme se dověděli z Zuckerbergova výslechu v Kongresu?

12. 4. 2018



- I Zuckerbergova vlastní data byla prodána "zlovolné třetí firmě". Facebook odmítá potvrdit, že šlo o firmu GSR, kterou založil výzkumník z Cambridge University. Kdo jiný by to však mohl být?

Zuckerbergovo přiznání znemožňuje Facebooku tvrdit, že v roce 2013 platforma fungovala už zcela bezchybně - když nedokáže ani generální ředitel ochránit svá data, kdo jiný to dokáže?



- Facebook vyhlašuje válku Cambridžské univerzitě





Zuckerberg naznačil, že Facebook teprve nyní zjistil, že Cambridge University má velký tým výzkumníků zabývající se výzkumem v psychografii, a je tím šokován. "Na Cambridge University je celý výzkumný program, kde výzkumníci vytvářejí podobné aplikace, jakou vytvořil Kogan. Cambridge má také vazby na druhou datovou firmu, Cubeyou, kterou Facebook suspendoval v pondělí. Zuckerberg uvedl, že jestli Facebook objeví něco "zlého" o Cambridge University, bude ji žalovat.



- Hovoří se o regulaci Facebooku a vzorem je předpis EU, generální regulace ochrany dat (GDPR). Bude se ovšem bojovat o to, jaká přesně ta regulace má být.



- "Facebook je americká firma"



Zuckerberg varoval, že rozbití Facebooku by ohrozilo růst americké ekonomiky. Mávání americkou vlajkou však není přesvědčivé - interně si je Facebook vědom, že je to globální firma a že až 90 procent jejích uživatelů nežije v USA. Budoucnost Facebooku závisí na jeho mezinárodních uživatelích



- Zuckerberg na některé otázky neodpověděl



Ukázalo se, že jsou oblasti, v nichž se Zuckerberg odpovědi na otázky vyhýbá. Jde o otázku o metodách vytváření osobních psychologických profilů uživatelů Facebooku. Na ty Zuckerberg odpovídal demagogicky, falešnými odpověďmi. Na otázku, kdo vlastní vaše "virtuální já", tvrdil Zuckerberg, že vy sami, a můžete si svá data vymazat. To samozřejmě není odpověď na tuto otázku: váš osobní reklamní profil, který si o vás Facebook vybudoval na základě vašich dat, není vaším majetkem a vymazat ho nemůžete.



Zuckerberg se také usilovně vyhnul odpovědi na otázku, kolik dat vlastní Facebook o historii brouzdání uživatelů po internetu.



