Mechanizace v ČR

12. 4. 2018 / Albín Sybera









Ještě jedna poznámka k česko-anglickým překladům









Rád jsem si přečetl článek Jana Čulíka věnovaný překladu knihy Fire and Fury do češtiny. Na “robotické” překlady, které mnohdy člověka nutí se zamyslet, zda autor překladu po sobě svůj výtvor přečetl poté, co vypnul Google překladač, se v česky mluvícím prostředí setkávám často. Tím nechci říct, že autor překladu Fire and Fury do češtiny používal Google překladač. Jenom při letmém sledování českých televizních kanálů lze nalézt další podobné perly.