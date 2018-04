Dvě třetiny amerických mileniálů netuší, co se dělo v Osvětimi

13. 4. 2018

41% of Americans don’t know what Auschwitz was. Among those aged 18 to 34, it's two thirds. "Never knew" is replacing "never again"... https://t.co/BzzPniFfM9 pic.twitter.com/5P4gFQHJhv — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 12, 2018





Here's the link to the full survey: https://t.co/QkIRVGEnKo — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 12, 2018

Jednačtyřicet procent Američanů neví, co se dělo v Osvětimi. Vyplývá to z celostátního výzkumu o povědomí o holocaustu mezi americkými dospělými.Dvě třetiny interviewovaných milenálů ve věku od 18 do 24 let nedokázalo identifikovat, co znamená Osvětim.11 procent amerických dospělých a 22 procent mileniálů nikdy neslyšelo o holocaustu.Za druhé světové války bylo usmrceno šest milionů židů. 31 procent Američanů a 41 procent mileniálů si myslí, že během holocaustu bylo usmrceno méně než dva miliony židů.Většina Američanů (80 procent) nikdy nenavštívila žádné muzeum holocaustu70 procent Američanů si myslí, že dnes méně lidí než dříve považuje holocaust za důležitý a 58 procent Američanů je přesvědčeno, že by k holocaustu mohlo dojít znovu.Podrobnosti v angličtině ZDE Zde je odkaz na kompletní průzkum: