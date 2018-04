Svět nebude reagovat na nejnovější hrůzy v Sýrii

9. 4. 2018

Don’t expect the west to act on Syria’s latest horror | Matthew d’Ancona https://t.co/lq69QdLntC — The Guardian (@guardian) April 8, 2018





If you’re not prepared to ever countenance military intervention abroad after Iraq, at least make yourself look at the consequences of inaction. A stain on our collective humanity that evil can continue so unabated. https://t.co/9LjTftE6r3 — Johnny Mercer MP (@JohnnyMercerUK) April 8, 2018

Entire families in shelters gassed to death in #Douma #EastGhouta hiding in their cellars, suffocated from the poisonous gas bringing the initial death toll to more than 40. @SyriaCivilDefe is still in the process of rescue and recovery. pic.twitter.com/GEsmCg5izw — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018

Na několik minut je nyní svět soustředěn na záběry hrůzy chemického útoku v Dúmě, nedaleko syrského hlavního města Damašku. Podobně jako po předchozích chemických útocích se nic nestane. Nic se nestalo, když se v roce 2015 fotografie mrtvého Alana Kurdiho utopeného tříletého uprchlíka, stala symbolem hanby, ani když podobným symbolem se stala fotografie Omrana Daqneeshe, chlapce vyhrabaného z trosek Aleppa, ani když loni došlo k útoku sárínem na Khan Sheikhun.