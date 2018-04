Pokus o Skripalovu vraždu – úspěšný tah šachisty Putina?

10. 4. 2018 / Pavel Urban

Existuje ale jiná možnost. Že o Skripala ve skutečnosti moc nešlo. Že cílem celé operace bylo dostat Británii a Západ tam, kde momentálně skutečně jsou. Do pozice žalobců, kteří žalují sice logicky, ale bez důkazů. Podobně, jako byl kdysi Saddám Husajn obviněn z vývoje zbraní hromadného ničení. Bylo to obvinění logické, ale, jak se později ukázalo, bez důkazů hodných toho označení. Přestože se v jejich existenci věřilo.

Britská vláda mohla zveřejnit jen to, co mohla bezpečně prokázat. Tedy že Sergej Skripal a jeho dcera byli otráveni látkou zvanou novičok. Látkou, kterou kdysi vyvinul Sovětský svaz jako bojovou. Tím by britská vláda nikoho neobvinila. A zároveň by to bylo každému jasné. Málokdo ví, co je to polonium. Co je to novičok, to neví skoro nikdo. Ale i průměrný Brit asi pozná, že je to ruské slovo.

Reagovat na takovéto ne-obvinění není jednoduché. Stačí to jen trochu přepálit a Vaše kontrapropaganda má opačný účinek. Potrefené husy přece nejvíc kejhají.

V ideálním případě se důkazy o vině Ruska skutečně najdou a budou moci být zveřejněny. Nebo aspoň bude, podobně jako v Litviněnkově případu, odhalena identita útočníků i to, že zmizeli do Ruska. To by přinejmenším racionálně uvažující lidi by přesvědčilo, že Kreml v tom prsty má. Pokud by britská vláda obvinila Rusko až v této chvíli, nic by neztratila a nic neriskovala.

To se ovšem nestalo. Obviněním v současné situaci dostala britská vláda Rusko naopak do pozice, kdy jej ani razantní obhajoba či poukazování na možné alternativy neučiní více podezřelým. Zároveň se sama zbavila manévrovacího prostoru. Nezbývá jí nic jiného, než na obvinění Ruska trvat bez ohledu na možná nová zjištění. Už sama tato nevyhnutelnost bude toto obvinění činit méně věrohodným.

Co když se nakonec nenajde nic, co by atentát jednoznačně spojovalo s Ruskem? Pak bude ruská vina jen otázkou víry. Pro ty, kterým víra nestačí, to bude blamáž. Spolu s Británií se budou blamovat všichni, kteří jsou s ní v této chvíli solidární.

Zkuste si domyslet, jaké budou důsledky do budoucna. Pro solidaritu evropských zemí. I pro důvěryhodnost příštích obvinění. Ti, kteří mají důvod obávat se vrahů z ruských tajných služeb, budou mít ke strachu o důvod víc. Milovníci více či méně spikleneckých teorií budou mít žně. A aspoň část těchto teorií se obrátí proti Británii a jejím spojencům.

Takový výsledek, viděno z hlediska Ruska, za těch pár vypovězených diplomatů stojí. I kdyby zbývající rezidenti měli pracovat přesčas a některé tajné operace bylo nutno odpískat. Lze dokonce říci, že kdyby atentát spáchal někdo jiný a Putin to mohl věrohodně dokázat, tak by nebylo v jeho (Putinově) zájmu tyto důkazy zveřejnit. Aspoň v tuto chvíli ne.

Československý chemický průmysl měl solidní úroveň už v dobách, kdy jsme byli věrnými spojenci SSSR. Nebylo by nic divného, kdyby i on měl s novičokem (mimochodem, co je to vlastně za látku?) něco společného. Pokud někdo interpretuje požadavek prezidenta na vyšetření této možné někdejší spolupráce jako proruskou politiku, pak veřejně demonstruje ztrátu soudnosti a úplnou rezignaci na pravdu s malým p. A že prezident veřejným zaúkolováním BIS něco prozradil? Proboha, co? To, s čím museli případní zametači stop počítat od okamžiku zveřejnění vražedné látky?

Pokud má Putin takovéto nepřátele, tak možná ani nebude potřebovat přátele.