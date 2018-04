Nemám pocit, že by byl Corbyn nějak zvlášť proruský

9. 4. 2018 / Jan Čulík

Sleduju britskou politiku přímo z místa a nemám výraznější pocit, že by byl Jeremy Corbyn nějak zvlášť proruský . Mohu se mýlit. Samozřejmě, Corbyn má v parlamentě desítky let historii ostře antiestablishmentových postojů, mnohé z nichž jsou skutečně založené na hodně zastaralé levicové ideologii ze sedmdesátých let. Jádro jeho politiky je ovšem zaměřeno na domácí britskou politickou scénu a zabývá se rychle rostoucí nespravedlností, chudobou a obrovskými sociálními rozdíly v britské společnosti, kde jsou nyní například přibližně čtyři miliony dětí, které žijí v chudobě.





Pokud je Corbyn atraktivní pro určitou část britského voličstva, je to, řekl bych, především proto, že současná vláda konzervativců by nemohla záležitosti více vorat. V nadcházejících týdnech a měsících dojde v Británii k dalšímu kataklysmatickému vývoji, protože statisíce lidí závislých na sociálních dávkách zjistí, že v důsledku reformy sociálního zabezpečení přijdou o peníze, které nutně potřebují k přežití. Mimochodem, většinou jsou to lidé, kteří pracují na plný úvazek, avšak nevydělávají dostatečné množství peněz na to, aby dokázali přežít.





V současnosti ovšem, navzdory skandálům vlády Theresy Mayové mají konzervativci při průzkumech veřejného mínění nad labouristy mírný náskok. Je to zřejmě mimo jiné i proto, že skoro celá britská mediální scéna vede proti Corbynovi ostrou a dlouhodobou mediální kampaň. Ta má určité kontraproduktivní důsledky, protože vždycky když věnuje Daily Mail deset stránek útoků na Corbyna, do levicové organizace Momentum, která ovládla Labouristickou stranu, se přihlásí dalších několik stovek nebo tisíc členů. Na celkovou situaci v zemi to však nemá význam.





"Důkazy" o tom, že útok na Skripalovy zosnoval ruský stát, protože údajně britské tajné služby zachytily informaci ze Sýrie do Ruska, že "balíček byl doručen", bych nebral příliš vážně. List Daily Express/Sunday Express patří k nejhorším britským bulvárním periodikům a je o něm známo, že si běžně vymýšlí. Pokud nebude tato informace potvrzena z dalších zdrojů, článek v Sunday Expressu neznamená nic, ani když ho převezme Murdochův deník Times.





Nevím, jestli bych se tolik obával geopolitického dopadu případného Corbynova volebního vítězství. Faktem je, že brexitem Británie odchází z globální scény a nebude mít mezinárodně příliš velký vliv. Odborníci poukazují na to, že odchodem z EU poklesla Velká Británie v zemi středního až menšího mezinárodního vlivu a její postoje na mezinárodní scéně budou irelevantní. Už teď se to projevuje skutečností, že při projevech britských činitelů na mezinárodních fórech zůstává sál víceméně prázdný (asi jako při projevech Miloše Zemana).