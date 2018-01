Emmanuel Macron: Zablokujeme během voleb fake news

4. 1. 2018





Francouzský prezident Emmanuel Macron se zapřísáhl, že zavede zákon, který zakáže během předvolebních kampaní ve Francii šíření fake news na internetu. Kdyby byl takový zákon zaveden v ČR, byly by tím zrušeny ku prospěchu demokracie lživé servery, jako jsou Parlamentní listy, které šířením lží a strachu systematicky destabilizují českou společnost.



Ve svém novoročním projevu před novináři v Elysejském paláci zdůraznil Macron, že zakrátko předloží nový zákon proti lživému zpravodajství, které, jak uvedl, ohrožuje liberální demokracie.



Nový zákon bude požadovat více transparentnosti pro sponzorovaný materiál. Podle nového zákona budou muset internetové servery zveřejňovat, kdo je financuje, a množství peněz pro sponzorovanou reklamu bude omezeno.

Pokud se začnou během předvolební kampaně na internetu šířit lživé zprávy, úřady budou mít pravomoci tyto zprávy z internetu odstranit, anebo celý server zablokovat. "Pokud chceme zachránit liberální demokracie, musíme být silní a mít jasná pravidla," zdůraznil Macron.Dodal, že francouzský regulační orgán pro média, CSA, dostane nové pravomoci k boji "proti jakýmkoliv pokusům televizních stanic ovládaných či ovlivňovaných jinými státy destabilizovat demokracii".Macron také podtrhl, že začne jednat proti "propagandě, kterou šíří tisíce účtů na sociálních sítích".Během předvolební kampaně na jaře 2017 byl Macron obětí četných lživých zpráv, že vlastní údajně konta v zahraničí. Podal trestní oznámení poté, co Marine Le Pen hovořila o tom, že si Macron údajně umístil peníze do offshoreového účtu na Bahamských ostrovech. Jinou falešnou zprávou bylo, že Macronovu kampaň financuje Saúdská Arábie.Macron během kampaně také ostře kritizoval Moskvu, že používá "hybridní strategii, tedy vojenského zastrašování a informační války". Odmítl akreditaci pro ruskou televizi Russian Today a Sputnik, které obvinil, že šíří propagandu a lživé zpravodajství. "Když mediální orgány šíří pomlouvačné lži, už to nejsou novináři," dodal.Le Penová Macronovy plány odsoudila a napsala na Twitteru, že Francie chce "umlčet své občany". "Kdo bude rozhodovat, jaká zpráva je lživá? Soudci? Stát?" zeptala se.Podrobnosti v angličtině ZDE