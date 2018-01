Odchod z Evropy je odmítnutím sdílených snů

6. 1. 2018

Spanish MEP, Esteban Gonzales Pons, on why the EU is a force for good in the world and why Brexit is a “walk backwards into history.”pic.twitter.com/p9AvHHVTUm — James Melville (@JamesMelville) January 6, 2018

Hranice Evropy jsou v současnosti na severu populismus a na jihu uprchlíci, kteří se topí v moři. Na východě jsou to Putinovy tanky a na západě Trumpova zeď. V minulosti je to válka a v budoucnosti brexit.Dnes je Evropa více sama, než kdy předtím, ale její občané to nevědí. Evropa je ale proto nejlepším řešením a my nevíme, jak to našim občanům vysvětlit. Globalizace nás učí, že dnešní Evropa je nevyhnutelná, neexistuje žádná jiná alternativa. Ale z brexitu také víme, že lze Evropu zrušit, že je možné jít v historii směrem zpět. I když, mimo Evropu, je velká zima.





Brexit je nejsobečtějším rozhodnutím, jaké kdy bylo učiněno od doby, kdy Winston Churchil Evropu zachránil krví, potem a slzami Angličanů. Říci brexit je nejúskočnějším způsobem jak se rozloučit.Evropa není trh. Je to vůle žít pospolu. Odchod z Evropy není odchodem z trhu, je to odmítnutí sdílených snů. Máme sice společný trh, ale pokud nebudeme mít společné sny, nebudeme mít nic.Evropa je mír, který přišel po katastrofě války.Evropa je omluva mezi Francouzi a Němci.Evropa je návrat svobody do Řecka, Španělska a Portugalska.Evropa je pád berlínské zdi.Evropa je ukončení komunismu.Evropa je sociální stát. Je to demokracie.Evropa, to jsou základní lidská práva.Dokážeme žít bez tohoto všeho?Jsme schopni se tohoto všeho vzdát?Kvůli nějakému trhu tohle všechno opustíme?