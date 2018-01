Pithart: Češi jsou ustrašený národ

Přečetli jsme:

5. 1. 2018

Bojíme se vnějšího světa, bojíme se Evropské unie, nikomu nevěříme, máme pocit, že nás všichni chtějí ošidit, neumíme jednat, neumíme jazyky, abychom něco vyjednali v Evropské unii. Premiér Sobotka bloudil sám v těch halách v Bruselu, zatímco všichni se spolu mohli bavit, Chovanec jakbysmet. Co si budeme povídat, nejvíc se toho dojedná při neformálních hovorech, při večeři... Radši ze všech děláme nepřátele. To je neskutečně radikální změna. Před válkou jsme byli národnostně nejpestřejší stát v Evropě, a to se Slováci počítali dohromady s Čechy jako československý národ. Němci zlikvidovali Židy, Rusíny jsme odevzdali, Němce jsme vyhnali a rozchodem se Slováky přišli i o šest set tisíc Maďarů. Teď jsme sami, malí a osamělí.

