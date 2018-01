Putin je připraven na 3. světovou válku - a Trump?

5. 1. 2018

Rusko obklíčené nepřáteli se připravuje k epické válce o přežití. Přinejmenším to si Vladimír Putin přeje, aby si jeho spoluobčané mysleli. Takřka každý večer ruská státní televize začíná zprávy videozáběry ruských letadel nad Sýrií, což přerušují snímky tanků a vojáků NATO ohrožujících ruské hranice. V prestižním diskusním pořadu 60 minut analytik Nikita Isajev nedávno hovořil o "velkém vítězství" v Sýrii, které ohlašuje návrat k "postavení supervelmoci", napsal v týdeníku Newsweek Owen Matthews.

A koncem listopadu Putin vyhlásil poplach ruskému průmyslu: "Schopnost naší ekonomiky zvyšovat vojenskou výrobu a služby je v danou chvíli jednou z nejdůležitějších stránek vojenské bezpečnosti," prohlásil na setkání s nejvyššími vojenskými představiteli v Soči. "Všechen strategický a jednoduše velký průmysl by měl být připraven."

Tak jako u značné části ruské propagandy, tvrzení Kremlu, že země je ve válce, je založeno na zrnku pravdy. Ale je to velmi malé zrnko. V Sýrii je nasazen jeden letecký pluk se zhruba 36 ruskými bojovými letouny obsluhovaný 4 751 příslušníky personálu většinou umístěnými na základně Hmejmím, a je v činnosti od září 2015. A na východní Ukrajině vojáci ruské pravidelné armády v neoznačených uniformách hlídkují společně s příslušníky nepravidelných jednotek povstalců - naposledy v polovině listopadu, když se několik stovek anonymních vojáků známých coby "zelení mužíci" objevilo v povstaleckém městě Luhansk, aby zabránili krvavému boji o moc mezi lídry separatistů.

Když je skutečné ruské vojenské nasazení tak malé, proč Putin rozvíjí myšlenku, že jeho země stojí na pokraji kataklyzmatického konfliktu, který si vyžádá totální mobilizaci všech ruských zdrojů? Nejjednodušším důvodem je nejstarší poučka z politikovy příručky - sjednotit zemi proti imaginárnímu vnějšímu nepříteli, aby se odvedla pozornost od domácích problémů. Zatímco se ruská ekonomika potýká se sankcemi uvalenými kvůli anexi Krymu, tvorba mýtu o nekonečné válce se stala základem přežití režimu.

"Putin nemá peníze na to, aby toho obyvatelstvu mnoho nabídl - příjmy domácností se snižují čtyři roky po sobě," říká Pavel Felgenhauer, komentátor listu Novaja Gazeta. "Povede kampaň za znovuzvolení na základě národní bezpečnosti a představí Rusko jako obleženou zemi, zemi pod útokem."

Ale existuje jiný, znepokojivější důvod válečnické rétoriky Kremlu - je opravdu přesvědčen, že válka je na spadnutí. Již v roce 2013, ještě před konfliktem na Ukrajině, strategický plán ministerstva obrany nazvaný "Obrana Ruska" předpovídal vážný globální nebo regionální konflikt zahrnující Rusko před rokem 2023.

"Vysoce postavení Rusové hovoří ne o tom, jestli, ale kdy vypukne velká válka," říká Andrew Monaghan z Pembroke College v Oxfordu a NATO Defense College v Římě. "Už jsou na válečné stezce a byli na ní po dlouhou dobu."

Putinova výzva průmyslu, aby byl připraven přejít na válečnou výrobu, je návratem k dekády staré sovětské obranné teorii, podle které každá továrna musí být ihned připravena vyrábět tanky, náboje a letadla. "Sovětská ekonomika a sociální systém byly postaveny na přípravě k totální válce," říká Felgenhauer. "Ten systém učinil sovětskou ekonomiku zcela nekonkurenceschopnou... Pokud to Putin myslí vážně... Rusko to přivede k bankrotu, jako to zbankrotovalo SSSR. Myšlenka, že můžete transformovat továrnu, která vyrábí cigarety, na výrobnu nábojů, je v moderním světě absurdní."

Nicméně značné části ruské ekonomiky dosud přímo či nepřímo závisejí na vojenských výdajích státu. A i když příjmy Kremlu klesají kvůli poklesu cen ropy a sankcím, Putin nařídil masivní navýšení vojenských výdajů. V roce 2017 mají vojenské výdaje překročit 65 miliard dolarů. To je stále zlomek z 611 miliard utracených USA, ale představuje to 3,3 % ruského HDP.

A do toho nejsou započteny výdaje Kremlu na polovojenské organizace jako nově vytvořená Ruská národní garda, organizace podřízená přímo Putinovi s 330 000 ozbrojenci placená z rozpočtu ministerstva vnitra, nebo dotace pro kosmický průmysl a další producenty spojené s obranou.

V USA a Evropě mnohé znepokojuje otázka, jak chce Putin použít nové válečné lodě, ponorky, vrtulníky a rakety Bulava. "Rusko se účastní podivných jednostranných závodů ve zbrojení," říká jeden z bývalých britských velvyslanců v Rusku. "Historicky vzato, každé předchozí závody ve zbrojení skončily válkou. Až na to, že v případě Ruska si nikdo není moc jistý, proti komu a kde se chystá bojovat."

